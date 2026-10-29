Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para un importante avance en la infraestructura educativa con la renovación de cuatro sedes escolares, cuyas inversiones están previstas para 2027. De acuerdo con información dada a conocer por la Alcaldía de Cali y retomada por Noticiero 90 Minutos, esta decisión beneficiará directamente a un total de 2.627 estudiantes que actualmente asisten a instituciones oficiales en tres sectores diferentes: la zona de expansión, el barrio Obrero y el sector de La Campiña. El objetivo primordial de este proyecto es mejorar de manera significativa las condiciones en las que niñas, niños y jóvenes realizan su proceso de aprendizaje, asegurando que tanto ellos como los docentes cuenten con ambientes propicios para la formación y el desarrollo de actividades académicas y culturales.

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Las intervenciones planeadas no solo contemplan la construcción de nuevas aulas; también dan cabida a la creación de espacios culturales y el acondicionamiento de ambientes escolares funcionales y seguros para toda la comunidad educativa. Según la Alcaldía de Cali, estos esfuerzos hacen parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación pública en la ciudad, respondiendo así a las necesidades identificadas en cada uno de los sectores seleccionados. El enfoque principal es brindar infraestructura de calidad que estimule el aprendizaje y la participación, integrando en las renovaciones zonas adecuadas para actividades variadas que van más allá de lo académico.

No obstante, a pesar de haberse confirmado la intervención y el beneficio para miles de estudiantes, la información disponible hasta el momento no permite saber los montos específicos destinados a cada sede educativa ni el detalle del cronograma con las fechas de ejecución de las obras. Lo que sí se puede afirmar, con base en las declaraciones de la Administración Distrital recogidas por Noticiero 90 Minutos, es que la mejora de estos cuatro establecimientos constituye una de las acciones clave para consolidar espacios escolares de calidad en Cali. Las autoridades locales reafirman su compromiso con el acceso a una educación digna y de calidad, en lugares aptos para el desarrollo personal y académico de los estudiantes y docentes de la capital del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Cali serán beneficiados con la renovación de sedes educativas en 2027?

Según información difundida por la Alcaldía de Cali y Noticiero 90 Minutos, los sectores beneficiados serán la zona de expansión, el barrio Obrero y el sector de La Campiña, donde se estima que 2.627 estudiantes recibirán mejoras directas en sus entornos de aprendizaje gracias a la renovación de cuatro sedes educativas.

¿En qué consiste la intervención en las sedes educativas de Cali para 2027?

La intervención incluye la construcción de nuevas aulas, creación de espacios culturales y el acondicionamiento de ambientes escolares para adaptar la infraestructura a las necesidades de estudiantes y docentes. El propósito es que los establecimientos oficiales cuenten con espacios que faciliten tanto el aprendizaje académico como las actividades culturales, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía de Cali y Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.