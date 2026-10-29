Por: Portal Bogotá

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La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) ha tenido un papel destacado en la transformación de varios sectores de Bogotá, priorizando el mejoramiento de la infraestructura para beneficio de la ciudadanía. Según información compartida por la UMV en sus canales oficiales y replicada en redes sociales, en días recientes se llevaron a cabo acciones relevantes en las localidades de Kennedy y Engativá, específicamente en los barrios Corabastos, El Carmelo y Villas de Alcalá.

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En Kennedy, la UMV intervino el sector de Corabastos, uno de los puntos más transitados, lo que tuvo un impacto directo en la movilidad de residentes y comerciantes. El registro de estas labores, compartido por la Unidad en la red social X, muestra cómo la vía renovada representa un avance tangible para la vida cotidiana de quienes circulan a diario por la zona. La misma entidad resalta que, como parte de su misión, busca estar presente en todas las localidades atendiendo las necesidades viales, con un enfoque en elevar la calidad de vida urbana.

En el barrio El Carmelo, de la misma localidad de Kennedy, la UMV realizó mejoras concretas en la calle 51C sur, entre carreras 81H y 81I. De acuerdo con la publicación oficial de la UMV, estas intervenciones están orientadas a optimizar no solo la movilidad, sino también la seguridad de quienes transitan a pie o en vehículo, aspecto reiterado como prioridad por la entidad en diferentes reportes.

En Engativá, otra intervención notable de la UMV tuvo lugar en la calle 74A, desde la carrera 116C hasta la carrera 117, dentro del barrio Villas de Alcalá. Los trabajos allí permitieron acondicionar la vía para facilitar el desplazamiento y fortalecer la seguridad vial, lo que se traduce, según la propia UMV, en bienestar para la ciudadanía. La entidad destaca que estos avances contribuyen de manera directa a la calidad de vida de los habitantes y al desarrollo progresivo de la ciudad desde los barrios.

Además de estos sectores, la UMV está realizando trabajos en otros puntos de Bogotá como Chapinero (Hoya Teusacá), Bosa (San Diego-Bosa, Canaveralejo y Olarte), Kennedy (Gran Britalia I), Fontibón (El Chanco I, Terminal de Transportes, La Esperanza Norte, Modelia y Modelia Occidental), Engativá (Ciudadela Colsubsidio), Suba (San José de Bavaria, Tibabuyes Occidental, Santa Cecilia, Santa Rita de Suba, La Chucua y Puerta del Sol), Puente Aranda (Alquería), La Candelaria (Centro Administrativo), Ciudad Bolívar (Arborizadora Alta, Bella Flor y Estrella del Sur) y Sumapaz (Tunal Bajo), como destaca la información oficial ofrecida por la UMV.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Unidad de Mantenimiento Vial y qué funciones cumple en Bogotá?

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) es una entidad encargada de la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial en las diferentes localidades de Bogotá. Según su propia información, la UMV interviene barrios y sectores críticos para optimizar la movilidad, elevar los niveles de seguridad en las vías y contribuir así a la calidad de vida de sus habitantes.

¿Cuáles han sido los sectores de Bogotá beneficiados recientemente con obras de la UMV?

De acuerdo con los reportes y publicaciones de la Unidad de Mantenimiento Vial, los sectores que han recibido mejoras en días recientes incluyen Corabastos y El Carmelo en la localidad de Kennedy, así como Villas de Alcalá en Engativá. Además, hay frentes activos de trabajo en zonas como Chapinero, Bosa, Fontibón, Suba, Puente Aranda, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Estas intervenciones buscan mejorar la movilidad y seguridad vial en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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