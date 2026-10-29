Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, bajo la organización del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a los ciudadanos a una noche especial este sábado 31 de octubre de 2026, con una nueva edición del Planetario Nocturno. Desde las 4:00 p. m. y hasta las 9:00 p. m., usted y su familia podrán sumergirse en una agenda diversa que aborda las ciencias del espacio y la astronomía a través de charlas, talleres y experiencias interactivas, ofreciendo alternativas para todas las edades, según la información oficial difundida por Idartes.

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El evento integrará actividades como “Constelaciones y dibujos en el cielo”, que explora las historias y leyendas detrás de las figuras que han sido imaginadas por diferentes culturas al observar las estrellas. Esta charla, realizada bajo el domo, tiene un costo de 30.000 pesos más el servicio de TuBoleta y sugiere la participación de mayores de 8 años. Otra opción destacada es “Un viaje por el sistema solar”, donde los asistentes conocerán las particularidades de los objetos que forman el sistema solar, desde el interior de la Tierra hasta los exoplanetas. La charla lúdica “5000 ojos: Mapeando el Universo con DESI” lleva a una experiencia inmersiva gracias a la información recolectada por el Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI), permitiendo un acercamiento a los misterios que aún perduran sobre la expansión del universo.

También habrá talleres como “¿Cómo funciona un Telescopio?” en los que la gamificación lleva a los participantes a resolver acertijos y problemas de física cuántica, y laboratorios como “Buscador de fantasmas”, que enseña a captar las ondas electromagnéticas del entorno. Charlas interactivas, tales como “Naveguemos por el cielo” y “La música de la gravedad”, abordan la relación entre la mitología, la ciencia y la música en la comprensión del universo, mientras que “Charla incómoda: IG Nobel” reflexiona sobre el conocimiento científico y la importancia de investigaciones aparentemente absurdas que han recibido los premios IG Nobel.

La jornada incluye, además, la franja libre “Terror cuántico”, la experiencia sonora “Sonar en CK:\WEB” y las “Mesas de juegos Tienda del Planetario”, donde se explora el universo a través de la lúdica. Para quienes deseen observar el cielo nocturno en la terraza del Planetario, se ofrecerán franjas de observación con telescopios, sujetas a condiciones atmosféricas.

La mayoría de estas actividades ofrecen entrada libre hasta completar el aforo y se desarrollan en diferentes espacios del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B No. 5-93. Algunas requieren boletería, por lo que es importante consultar la información oficial de Idartes para planear la visita y disfrutar de una noche dedicada a descubrir y maravillarse con el cosmos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta la entrada al Planetario de Bogotá en la jornada nocturna del 31 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por Idartes, la entrada a la mayoría de las actividades del Planetario Nocturno es gratuita hasta completar el aforo. Sin embargo, algunas charlas como “Constelaciones y dibujos en el cielo” y “Un viaje por el sistema solar” tienen un costo de 30.000 pesos más el servicio de TuBoleta, mientras que el taller “Buscador de fantasmas” tiene un valor de 80.000 pesos. Se recomienda consultar la agenda oficial para conocer precios y disponibilidad.

¿Qué es el Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI) y cómo participa en el evento del Planetario de Bogotá?

El Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura, conocido por sus siglas DESI, es un proyecto científico diseñado para estudiar la expansión y evolución del universo. Durante el Planetario Nocturno, el espectacular “5000 ojos: Mapeando el Universo con DESI” permite a los asistentes viajar virtualmente por grandes estructuras cósmicas y comprender cómo los datos de DESI ayudan a investigar los secretos de la energía oscura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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