Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, perteneciente al Instituto Distrital de las Artes (Idartes), será uno de los escenarios clave de la III Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá. En esta ocasión, se ofrecerá a niñas, niños, bogotanos y visitantes una experiencia única el domingo 18 de octubre de 2026 con la obra ‘Albert: el Triunfo de la Imaginación’. Esta producción combina elementos de teatro, ciencia y tecnología con el fin de acercar la vida y los logros del científico Albert Einstein al público infantil, buscando encender la curiosidad y el asombro por el conocimiento científico desde edades tempranas. Según la información publicada en Bogotá.gov.co, la entrada requiere boletería y los cupos son limitados, por lo que es necesario adquirir los pases con anticipación para asegurar una experiencia sin inconvenientes.

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La puesta en escena está interpretada por la Corporación Agarrapata Laboratorio Cultural y se destaca por el uso de mapping, narración y efectos visuales, herramientas necesarias para construir un recorrido por los recuerdos, conceptos e ideas fundamentales del genio que redefinió la mirada sobre el cosmos. El Planetario de Bogotá, reconocido por su labor en la divulgación científica y cultural, apuesta por integrar el teatro con la ciencia en un mismo espacio, propiciando así alternativas de ocio cultural y educativo para el público infantil.

De acuerdo con la agenda de la bienal, la programación contempla dos funciones cada tercer domingo del mes, desde julio hasta octubre, ofreciendo así varias oportunidades para que las familias participen y se acerquen al mundo de la ciencia a través del arte. La obra está especialmente recomendada para niñas y niños mayores de cinco años, con la intención de aprovechar la etapa de mayor descubrimiento y creatividad en la vida escolar. La programación, sustentada en la colaboración de entidades como el Instituto Distrital de las Artes, destaca el papel fundamental que puede tener el arte como herramienta de divulgación y enseñanza en contextos no convencionales, promoviendo el interés por temas de ciencia y tecnología en escenarios accesibles.

Para quienes deseen asistir, el Planetario de Bogotá está ubicado en la calle 26B #5-93, un referente de la vida cultural de la ciudad. Se trata, según la invitación compartida por Idartes, de una opción ideal para romper la rutina del fin de semana y participar en una experiencia que une aprendizaje, emoción y arte en un mismo evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra ‘Albert: el Triunfo de la Imaginación’ en Bogotá?

La obra ‘Albert: el Triunfo de la Imaginación’ se presentará en el Planetario de Bogotá, institución adscrita al Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La cita especial será el domingo 18 de octubre de 2026, con dos funciones en la programación, y estará incluida dentro de la III Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá, según Bogotá.gov.co.

¿Cuál es el enfoque de la obra ‘Albert: el Triunfo de la Imaginación’ y para qué público está dirigida?

‘Albert: el Triunfo de la Imaginación’ utiliza estrategias teatrales y tecnológicas, como el mapping y efectos visuales, para acercar la figura de Albert Einstein a los niños y niñas. Esta propuesta está destinada especialmente a un público infantil mayor de cinco años, fomentando el interés por la ciencia en edades tempranas mediante una experiencia educativa y artística, de acuerdo con la información del Planetario de Bogotá e Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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