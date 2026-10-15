Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir a quienes deseen vivir una experiencia única de baile y encuentro social gracias a una nueva propuesta organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El evento denominado "Susurros de Bandoneón" se llevará a cabo el viernes 16 de octubre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, espacio reconocido en la ciudad por acoger diversas iniciativas culturales. De acuerdo con información del portal de la Alcaldía de Bogotá, la entrada es gratuita hasta completar el aforo, permitiendo así que personas de diferentes edades puedan sumarse a este plan sin costo.

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Idartes ha consolidado los Salones de Baile como escenarios donde la diversidad y la integración cobran vida. Estas jornadas están diseñadas para todo público, sin distinción de edad, promoviendo la oportunidad de aprender y disfrutar de distintos géneros de música y danza. Bajo la dirección de profesionales en el arte del movimiento, los asistentes podrán sumergirse no solo en el tango –protagonista de este salón–, sino también en ritmos tan variados como la salsa, la bachata y el merengue, así como en bailes tradicionales del Caribe, el Pacífico y la región andina.

Estos encuentros, además de propiciar actividad física, tienen un fuerte componente comunitario y social. La danza se presenta como un mecanismo para fortalecer vínculos, fomentar la colaboración entre vecinos y aportar al bienestar emocional de quienes participan. Así, bailar se convierte en un ejercicio de integración y construcción de tejido social, trascendiendo el simple disfrute artístico y abriendo espacios de expresión para todos.

El evento "Susurros de Bandoneón" se realizará en el Ágora piso 6 del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 11 – 69, desde las 5:00 hasta las 7:00 p. m. El acceso será libre, condicionado únicamente a la disponibilidad de cupos, como lo indica la organización. Los interesados tendrán la oportunidad de aprender tango en un ambiente ameno, dirigido por bailarines expertos, disfrutando del emblemático sonido del bandoneón y de una atmósfera preparada para el goce y la convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo es el salón de baile ‘Susurros de Bandoneón’ en Bogotá?

El salón de baile ‘Susurros de Bandoneón’, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se realizará el viernes 16 de octubre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, dirección calle 82 No. 11 – 69, Ágora piso 6, entre las 5:00 y 7:00 p. m. La entrada es libre hasta completar el aforo.

¿Qué actividades ofrece el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en los Salones de Baile?

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ofrece en sus Salones de Baile espacios gratuitos para personas de todas las edades, donde se aprende y disfruta de danza social con géneros como salsa, tango, bachata, merengue y bailes tradicionales del Caribe, el Pacífico y la región andina. Además de promover actividad física, impulsan la integración, el bienestar emocional y el fortalecimiento del tejido social en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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