En medio de los movimientos en la política colombiana, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó este jueves, 15 de octubre de 2026, el arranque de las obras para ampliar la autopista Norte. El proyecto busca mejorar la movilidad y la conexión regional en este importante corredor vial.

Sigue a PULZO en Discover

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció el avance y explicó que la intervención también atenderá las inundaciones que afectan de manera recurrente la zona. La obra contempla obras hidráulicas y estructurales para controlar el agua.

“Después de haber destrabado esta obra, por fin podemos avanzar en la construcción de los seis carriles que estarán a cada lado, con ciclorruta y andenes renovados. Además de que será una mejora considerable para el tráfico, el tema de las inundaciones quedará resuelto con cinco pasos de agua y ocho para la fauna”, afirmó Galán.

La administración distrital también confirmó que el proyecto incluye la intervención de la carrera Séptima entre la calle 201 y la calle 245. Esta fase busca complementar la ampliación vial y mejorar la circulación en el norte de la capital.

Lee También

La ampliación de la autopista Norte enfrentó varios aplazamientos durante los últimos años. Los retrasos se relacionaron principalmente con trámites ambientales ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y con la planeación de la conectividad del humedal Torca Guaymaral.

Durante agosto de 2026, la Anla autorizó el inicio de las actividades preliminares y constructivas del proyecto. La Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S. quedó encargada de ejecutar la obra después de responder los requerimientos ambientales exigidos por la entidad.

“El inicio de las actividades representa un avance fundamental para la modernización de la autopista Norte y el mejoramiento de la movilidad y conectividad regional, manteniendo como prioridad la protección de los ecosistemas estratégicos presentes en el área de influencia del proyecto”, aseguró Ricardo Ayerbe, presidente de la Ani.

El diseño contempla la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para Transmilenio entre las calles 191 y 235. La ampliación busca aumentar la capacidad vehicular y fortalecer el transporte público masivo.

Arrancaron las obras de ampliación de la Autopista Norte. Esta es una gran noticia para Bogotá: es, sin duda, la solución para las inundaciones de este sector. Después de haber destrabado esta obra, por fin podemos avanzar en la construcción de los 6 carriles que estarán a cada lado, con ciclorruta y andenes renovados. Además de que será una mejora considerable para el tráfico, el tema de las inundaciones quedará resuelto con 5 pasos de agua y 8 para la fauna. A este proyecto también se suma la intervención de la Carrera Séptima de la calle 201 a la 245. Estamos cambiando, por completo, la movilidad del norte de Bogotá. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 15, 2026

El plan también incluye la intervención de los carriles existentes, carriles de adelantamiento para Transmilenio en las estaciones proyectadas y nueva infraestructura para peatones y ciclistas. Estas obras buscan ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial.

Para optimizar el tránsito por el corredor, se construirán retornos a desnivel en las calles 235 y 243. Además, se adelantarán estudios y diseños para la intersección de la calle 201, un punto crítico de la zona norte.

“Nosotros vamos como Distrito a vigilar la ejecución de esta obra, vamos a apoyarla y vamos a trabajar para lo que corresponde. Por ejemplo, también en términos ambientales se cumpla y en términos de predios, tenemos una responsabilidad como Distrito de que se entreguen en lo que tiene que ver con la obra de la carrera Séptima, que eso está también en proceso de licencia en este momento”, aseguró Galán.

La Alcaldía proyecta que la obra finalice durante el año 2031. La intervención beneficiará a más de siete millones de habitantes de Bogotá y a residentes de municipios vecinos como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá.

La ampliación de la autopista Norte representa una de las obras viales más relevantes para la conectividad entre Bogotá y municipios de Cundinamarca. Su ejecución busca reducir tiempos de viaje, mejorar la infraestructura pública y proteger el entorno natural de la zona.

* Pulzo.com se escribe con Z