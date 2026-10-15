El Gobierno de Colombia anunció este 15 de octubre de 2026 su retiro como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, bloque internacional creado en enero de 2025.

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La decisión fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, quien señaló que Colombia rechaza el enfoque que, según el Gobierno, busca aislar y atacar a Israel.

El Grupo de La Haya fue conformado inicialmente por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia y Senegal y Sudáfrica.

Su creación estuvo relacionada con posiciones y acciones frente al conflicto entre Israel y Palestina y con la aplicación del derecho internacional.

Con la salida de Colombia, Bolivia y Honduras también se han retirado del grupo, según informó la Cancillería. El Gobierno colombiano aseguró que esta decisión no representa un alejamiento de sus compromisos internacionales.

La Cancillería reafirmó que Colombia continuará respaldando el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias.

Además, indicó que el país mantendrá su participación en iniciativas orientadas a promover la paz, la justicia y la seguridad internacionales, principalmente dentro del sistema de las Naciones Unidas.

La decisión marca un cambio en la participación de Colombia en este bloque internacional, mientras el Gobierno busca mantener su política exterior centrada en los mecanismos multilaterales y la cooperación internacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.