Tras concluir la jornada de movilizaciones sociales desarrollada este miércoles, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un balance oficial en el que destacó que la gran mayoría de los ciudadanos cumplió con los estándares de orden y respeto institucional. De acuerdo con las cifras consolidadas por el Ejecutivo, un total de 62.000 personas salieron a las calles en todo el territorio nacional, evidenciando una participación que el mandatario calificó como reducida frente a la población total del país, pero plenamente garantizada en su derecho legítimo a la protesta pacífica.

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Durante su alocución nocturna, el jefe de Estado enfatizó que el 98 % de las manifestaciones transcurrió de manera ordenada, subrayando que desde el primer día de su administración se ha impartido una directriz inflexible: “La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza“. El mandatario reiteró que la democracia colombiana ampara el derecho de quienes optaron por marchar, señalando que esa es la esencia del sistema institucional que su gobierno defenderá permanentemente en las diferentes regiones del país.

“Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia, las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el pronunciamiento presidencial también marcó una línea roja inquebrantable frente a los desmanes y las vías de hecho, haciendo uso formal del recién expedido Decreto 1525, normativa que modifica el Decreto 003 de 2021. Esta reglamentación redefinió los protocolos de intervención de la Fuerza Pública, estableciendo un acompañamiento policial a una distancia preventiva de cuatro metros respecto a los manifestantes, al tiempo que endureció los criterios para clasificar conductas violentas como el lanzamiento de objetos, los daños a la infraestructura pública o privada, el porte de armas o artefactos explosivos y la retención no voluntaria de personas.

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El articulado del Decreto 1525 estipula además que las autoridades están facultadas para hacer uso de la fuerza legítima de manera directa e individual contra los responsables de actos vandálicos, sin necesidad de agotar previamente todas las fases de diálogo institucional cuando se vulneran de forma flagrante los derechos de terceros. Bajo esta premisa, De La Espriella fue enfático en señalar que la administración central velará con la misma intensidad por el derecho de millones de colombianos que decidieron continuar con sus labores cotidianas, garantizando la libre circulación, la actividad comercial y la tranquilidad pública.

“Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, expresó el jefe de Estado, recordando que la violencia y los intentos de bloquear el país no tendrán cabida bajo su mandato. Con este balance y la implementación estricta del nuevo marco normativo de protesta, el Ejecutivo busca equilibrar las garantías constitucionales de la movilización ciudadana con la protección del orden público y la productividad nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.