Por: El Espectador

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La gestión de los recursos destinados a los damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto ha captado la atención pública, especialmente por el papel de la primera dama Ana Lucía Pineda. En una entrevista con Telecaribe, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella detalló el proceso que ha seguido para asegurar la transparencia en el uso de los fondos recaudados en la campaña “Colombia un solo corazón”, orientada a brindar atención a quienes se vieron afectados por el sismo, con énfasis en el suroccidente del país. Pineda afirmó que estos recursos, gestionados a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, siguen bajo custodia en las cuentas de esta entidad y que su uso está supeditado a lo que dispone la ley.

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Según explicó Pineda, los dineros recaudados no hicieron parte del “Fondo Milagro” impulsado por el Gobierno, sino que se destinarán específicamente a la reconstrucción de viviendas para los perjudicados del desastre. Recalcó, citando su decisión junto a la junta directiva, que las donaciones no serán desembolsadas hasta que avance a la siguiente etapa del proceso, que incluye la publicación de una rendición de cuentas. Pineda advirtió que debe “regirse bajo la ley” y anticipó que la información correspondiente sería publicada en el sitio web de la fundación el viernes 16 de octubre.

Las medidas tomadas por la primera dama han sido objeto de cuestionamientos, especialmente por parte de sectores de oposición como el senador Alejandro Ocampo, miembro del Pacto Histórico, quien solicitó información sobre los montos recaudados y puso en duda la claridad en la administración de los fondos. Pese a estas críticas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certificó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra registrada formalmente en el Régimen Tributario Especial, otorgando así respaldo legal a la entidad. Paralelamente, Pineda enfrentó ataques personales y misóginos en redes sociales, lo que motivó respaldo de miembros del Gobierno, como el ministro de Interior, Rodrigo Lara.

En lo que respecta al Fondo Milagro, fuentes de El Espectador precisaron que este será gestionado como un patrimonio autónomo, separado del presupuesto del Ministerio de Hacienda, administrado por Fiducoldex. Esta estructura legal permite recibir aportes de diversas fuentes y designa a la fiduciaria como responsable de las operaciones financieras, la gestión contractual y la contabilidad del fondo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos está tomando la primera dama para gestionar y rendir cuentas de las donaciones por el terremoto del 10 de agosto?

Ana Lucía Pineda ha decidido que los fondos recolectados mediante la campaña solidaria “Colombia un solo corazón” permanezcan en las cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas hasta llegar a una segunda fase, que incluye una rendición de cuentas pública. Según información de Telecaribe y El Espectador, esta rendición será publicada en la página web de la organización, siguiendo las disposiciones legales vigentes y asegurando la transparencia del proceso.

¿Cómo funciona el Fondo Milagro creado para atender a los afectados por el sismo en Colombia?

El Fondo Milagro opera como un patrimonio autónomo, lo que significa que está separado del presupuesto oficial del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con El Espectador, está gestionado por Fiducoldex, entidad encargada de administrar los recursos, ejecutar los contratos y rendir cuentas, recibiendo donaciones y aportes tanto públicos como privados para atender las necesidades de los damnificados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.