La declaración de renta sugerida por la Dian facilita el diligenciamiento, pero no garantiza que todos los datos sean correctos. Por eso, antes de aceptarla y presentarla, los contribuyentes deben revisar cuidadosamente la información y compararla con sus documentos y soportes.

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Entre los principales aspectos que deben verificarse están los ingresos provenientes de salarios, honorarios, arrendamientos y otras actividades; los movimientos de cuentas bancarias y billeteras digitales; los bienes que conforman el patrimonio; las deudas vigentes y las retenciones en la fuente.

También es importante comprobar que las deducciones, beneficios y rentas exentas cumplan los requisitos, además de revisar la información reportada por terceros.

Un dato informado por un banco, empleador o comercio no necesariamente significa que sea correcto.

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Los independientes y empresarios deben conciliar facturas, pagos y cuentas por cobrar, mientras que todos los contribuyentes deben estar atentos a posibles duplicidades de ingresos, activos o retenciones.

Una recomendación es elaborar una comparación entre los valores sugeridos por la Dian y los respaldados por documentos.

Presentar información incorrecta puede generar ajustes y sanciones, especialmente en casos de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Por eso, certificados, extractos, facturas y demás soportes deben reunirse antes de presentar la declaración.

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