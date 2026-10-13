Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posible convocatoria a un nuevo paro arrocero en Colombia ha tomado impulso debido a las complejas dificultades económicas que enfrenta el sector productivo del arroz. De acuerdo con lo expresado por Alejandro Trujillo, vocero del gremio arrocero, la movilización se ha convertido en una opción seria ante la necesidad de que sus demandas sean escuchadas en el Gobierno nacional. Trujillo señaló: “Estamos a puertas de pronto de que se organice ya un paro arrocero”, reflejando el ambiente de inquietud que predomina entre los agricultores del sector.

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Esta situación surge en un contexto de crisis para el arroz, producto esencial en la dieta nacional y pilar de la canasta familiar colombiana. Según afirmó el propio Trujillo, el arroz mantiene su centralidad en el país: “El arroz sigue siendo un cultivo muy importante para Colombia porque es una base de la canasta familiar y eso no va a cambiar”. No obstante, los productores enfrentan una coyuntura adversa por la caída de la siembra a niveles críticos, especialmente en zonas estratégicas como Tolima, situación reseñada en reportajes de El Nuevo Día.

Ante este panorama, el gremio arrocero solicita apoyo urgente mientras evalúa alternativas que permitan sostener las actividades productivas. Trujillo expuso que los agricultores requieren respaldo y tiempo para poder adaptarse a cambios, como la eventual transición hacia otros cultivos o modelos de negocio, en caso de que la producción de arroz no sea sostenible. Además, manifestó la insuficiencia de los subsidios brindados hasta el momento para enfrentar los desafíos presentes.

La preocupación no se limita a una sola zona, sino que se extiende a diversos municipios del Tolima como Espinal, Purificación y Saldaña, así como a otras áreas del norte y centro del departamento, donde el seguimiento es constante. El llamado de los arroceros es claro: buscan que el Gobierno les escuche y que a través del diálogo se alcance un acuerdo que permita mejorar sus condiciones. “Pretendemos que el Gobierno nos siga escuchando para llegar a un acuerdo”, puntualizó Trujillo, enfatizando que el objetivo principal es evitar que la crisis se siga profundizando.

Pese a la inquietud, hasta el momento no existe una fecha confirmada para la realización de un nuevo paro arrocero. La decisión final dependerá de los consensos que logren internamente y del avance en las conversaciones con el Gobierno nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales razones para un posible paro arrocero en Colombia?

La razón principal para un posible paro arrocero en Colombia es la difícil situación económica que enfrentan los productores del sector, quienes consideran insuficientes los apoyos y subsidios recibidos. Según representantes del gremio, como Alejandro Trujillo, la crisis en la siembra del cereal y la falta de respaldo suficiente del Gobierno han llevado a los arroceros a considerar la movilización para exponer su problemática y exigir soluciones.

¿Qué municipios del Tolima están involucrados en la crisis arrocera?

Varios municipios del departamento del Tolima están directamente involucrados en la crisis arrocera, entre ellos figuran Espinal, Purificación y Saldaña, además de otras zonas localizadas en el norte y el centro del departamento. De acuerdo con lo expuesto por los agricultores y reseñas de El Nuevo Día, estas localidades experimentan una reducción significativa en la siembra y comparten las preocupaciones del gremio frente a la falta de soluciones estructurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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