Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió a Colombia durante la tarde del martes 13 de octubre, impactando de manera especial a la comunidad del nororiente del país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en Los Santos, Santander, una zona reconocida por registrar constantemente actividad sísmica. El evento ocurrió a una profundidad de 149 kilómetros, característica que puede influir en la percepción de la intensidad y el alcance de los movimientos sentidos en superficie.

Sigue a PULZO en Discover

La información oficial divulgada a las 4:24 p. m. señaló que, aunque el sismo no se sintió de manera uniforme en todo el territorio colombiano, los habitantes de diversos municipios en el departamento del Tolima reportaron haber percibido claramente el temblor. En Líbano, un municipio del Tolima, la comunidad manifestó haber sentido con mayor fuerza el movimiento, mientras que en Ibagué, la capital departamental, la sensación fue más leve y mitigada por la distancia y la profundidad del evento sísmico.

El Servicio Geológico Colombiano, fuente principal de información ante este tipo de eventualidades, fue el encargado de confirmar datos clave como la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento de tierra. Además, recalcó que la profundidad registrada fue de 149 kilómetros, lo que se considera un sismo intermedio a profundo y generalmente reduce el impacto superficial, aunque amplía el rango de territorios donde puede ser sentido.

Las autoridades competentes aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de que la ciudadanía reporte cualquier percepción de sismo a través de los canales oficiales dispuestos para ese fin. El objetivo es fortalecer el registro y la evaluación de estos eventos, clave para la respuesta institucional y la educación ciudadana en materia de gestión del riesgo.

Este episodio refuerza la importancia de la cultura de prevención y la participación activa de la comunidad ante fenómenos naturales, así como el rol fundamental del monitoreo científico en tiempo real para mantener informada a la población sobre cualquier situación sísmica relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,0 registrado en Colombia?

El epicentro de este evento sísmico se localizó en Los Santos, Santander, según la información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano. Esta región es conocida por su actividad sísmica recurrente, lo que la convierte en un punto clave para la vigilancia y el monitoreo por parte de las autoridades y la comunidad científica.

¿Por qué la profundidad de un sismo influye en la percepción del temblor en superficie?

La profundidad a la que ocurre un sismo determina en buena medida la intensidad con que se siente en la superficie: un sismo ocurrido a una mayor profundidad, como el de 149 kilómetros registrado, suele ser percibido en un área más extensa pero con menor fuerza, mientras que un sismo superficial suele sentirse más fuerte en el epicentro pero en un área geográfica más limitada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.