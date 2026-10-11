Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Perú y Colombia experimentaron movimientos sísmicos este domingo 11 de octubre de 2026, generando alerta y seguimiento por parte de autoridades locales y nacionales. En primera instancia, un sismo de magnitud 5,2 sacudió el sur de Perú a las 8:42 a. m., hora local, según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico se localizó en las inmediaciones de Camaná, departamento de Arequipa, una zona caracterizada por su actividad geológica.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro estuvo situado a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, localidad ubicada en la provincia de Camaná. La profundidad del sismo fue de 45 kilómetros, una característica relevante que puede incidir en la percepción y en los posibles efectos sobre la superficie. En este caso, la intensidad registrada en la zona del epicentro fue de III-IV, lo que significa que el movimiento fue sentido por los residentes, generando la percepción clara de un sismo sin alcanzar niveles de destrucción significativos.

Un aspecto destacado en los reportes oficiales es que hasta el momento no se habían registrado daños materiales ni personas afectadas. Las autoridades peruanas continuaban con el monitoreo para descartar impactos en áreas menos accesibles o reportes tardíos de daños.

Mientras tanto, en Colombia, durante el mismo día, se produjo otro evento sísmico. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo alcanzó una magnitud de 3,5 y se presentó a una profundidad de 40 kilómetros, con epicentro en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó. El movimiento se registró a las 12:14 del mediodía, hora local. La entidad encargada solicitó a la ciudadanía informar si percibió el sismo, en una acción destinada a recolectar datos ciudadanos que puedan apoyar los análisis técnicos y dar una visión más precisa de la percepción en zonas urbanas y rurales. Hasta la emisión del reporte, no se habían informado daños ni consecuencias mayores, y las autoridades mantenían la situación bajo seguimiento.

Estos sucesos demuestran la importancia de la vigilancia continua por parte de los organismos encargados y de la respuesta rápida a reportes ciudadanos, elementos clave para potenciar la prevención y reacción ante los fenómenos naturales en países con antecedentes sísmicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el sismo en Perú y cuál fue su magnitud?

El sismo en Perú tuvo lugar en la región de Camaná, en el departamento de Arequipa, con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de la localidad de Quilca. De acuerdo con reportes del Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Geofísico del Perú, la magnitud registrada fue de 5,2.

¿Cuándo y dónde se reportó el sismo en Colombia este domingo?

El movimiento sísmico en Colombia se registró el domingo 11 de octubre de 2026, con epicentro en el municipio de Istmina, departamento de Chocó. El evento se presentó a las 12:14 del mediodía, hora local, y tuvo una magnitud de 3,5, según información del Servicio Geológico Colombiano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.