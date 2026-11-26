Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella, mediante la Cancillería, comunicó el pasado miércoles 25 de noviembre que Colombia dejará de impulsar su ingreso tanto al grupo de los BRICS como al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), lo que evidencia un notorio cambio en la política exterior. Esta decisión se produce en un contexto donde la administración actual se acerca de manera más explícita a Estados Unidos y busca redefinir sus lazos con aliados como China. Según El Espectador, esto implica archivar las gestiones iniciadas en la anterior administración para que Colombia se integrara al NBD, un proceso que solo requería la aprobación del Congreso y la disposición de invertir USD 512 millones en caso de concretarse.

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La Cancillería, bajo el liderazgo de Omar Bula, afirmó que Colombia fortalecerá su participación con otros organismos multilaterales para movilizar recursos alineados con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026–2030. El Espectador recordó que la propuesta de unirse a la iniciativa BRICS —compuesta inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— fue gestionada por el expresidente Gustavo Petro, que en mayo de 2025 presentó la solicitud oficial en Shanghái junto a Dilma Rousseff, presidenta del banco. Aunque en ese momento Colombia no buscaba ser aún miembro pleno del BRICS, sí planteaba acercamientos a través del NBD para buscar alternativas de financiamiento, sobre todo en medio de las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump.

El proceso de adhesión, sin embargo, quedó estancado. Aunque la junta del NBD ya había aprobado la admisión de Colombia en junio de 2025, el país debía cumplir trámites internos: aprobar la ley, comprar acciones y depositar el instrumento de adhesión ante Brasil, pasos que nunca se completaron. El proyecto fue presentado en el Senado en noviembre de ese año e incluso se le otorgó mensaje de urgencia, pero el cambio de gobierno frenó su avance.

Según el reportaje de El Espectador, la no entrada permite a Colombia evitar un compromiso fiscal inicial de USD 100 millones, aunque también limita potenciales préstamos en condiciones favorables para infraestructura. Por otro lado, el actual clima de tensión con China, producto de la visita de congresistas colombianos a Taiwán, llevó a un encuentro diplomático donde el canciller reafirmó la adhesión al principio de “Una Sola China”. En paralelo, Estados Unidos presiona para que Colombia se distancie aún más de iniciativas como la Ruta de la Seda y de los BRICS, y fortalezca su vínculo con Washington, reflejado en la reciente adhesión a la coalición Escudo de las Américas y en diversas visitas oficiales. La política exterior, por ahora, se orienta a priorizar la relación con Estados Unidos manteniendo, no obstante, enlaces diplomáticos con Asia.

¿Por qué el gobierno de Colombia decidió frenar su ingreso al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS?

De acuerdo con la Cancillería, citada por El Espectador, la decisión responde a una estrategia de política exterior que prioriza reforzar relaciones con Estados Unidos y otros socios tradicionales, poniendo en pausa las gestiones impulsadas por el gobierno anterior para integrarse al NBD y evitar así compromisos económicos considerables.

¿Qué diferencia hay entre los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo?

Según información de El Espectador, los BRICS son un grupo de países emergentes que fomenta la cooperación internacional, mientras que el Nuevo Banco de Desarrollo es una institución financiera fundada por los BRICS para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, y funciona como cualquier banco multilateral abierto a otros miembros no pertenecientes al bloque original.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.