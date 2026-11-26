Johanna Barbosa Alfonso, exfuncionaria de Minsalud que supervisó el contrato de Jessica Tatiana González González, señalada de integrar una presunta red de mujeres en el gobierno Petro, habló sobre el caso.

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El nombre de González González figura dentro de la denuncia radicada por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sobre una supuesta red contractual en Casa de Nariño.

Dicha denuncia solicita indagar una presunta red de al menos 48 mujeres en Casa de Nariño, caso donde también figura Deicy Jiménez.

Previamente, el abogado del expresidente Gustavo Petro indicó a El Tiempo que González integra el grupo de contratistas presionadas para rendir declaraciones en contra del exmandatario colombiano.

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Según los antecedentes conocidos, la joven trabajó en el Ministerio de Salud durante la administración de Carolina Corcho, posteriormente en la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia y finalmente en el Dapre.

Sobre González también trascendieron apartes de su declaración formal respecto a las supuestas presiones internas y requisas personales a las cuales resultó sometida recientemente.

Contratos en el Ministerio de Salud y versión de la supervisora

Al revisar los informes de ejecución contractual obtenidos en el gobierno Petro, aparecen cuatro contratos en la cartera de Salud y uno adicional en la Superintendencia de Vigilancia.

De acuerdo con los soportes adjuntos en su hoja de vida oficial, González posee formación académica como técnica en asistencia administrativa egresada del Sena.

El primer vínculo contractual inició en octubre de 2022 y culminó en diciembre del mismo año, periodo en el cual la hoy senadora Carolina Corcho dirigía el Ministerio de Salud.

Dicho convenio buscaba respaldar procesos de gestión documental y responder peticiones, quejas y solicitudes ciudadanas dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19, por 5,8 millones de pesos.

Al examinar el informe de ejecución de noviembre de 2022, suscrito por Johanna Barbosa Alfonso como exdirectora de Promoción y Prevención para González, de 29 años, destacan registros particulares.

Concretamente, en las cinco obligaciones específicas exigidas dentro del documento contractual no aparece ningún producto anexo recibido y varias casillas aparecen marcadas con la sigla “N/A” (No Aplica).

Frente a dichas funciones operativas, el reporte mensual certifica exclusivamente que “se dio cumplimiento a la obligación”, motivo por el cual El Tiempo consultó directamente a la supervisora responsable.

“Ella manejaba tareas básicas para la entidad, como depuración de PQRS. Tenía muy poco contacto con ella. No se le asignaban otras tareas porque su perfil no aplicaba”, explicó Barbosa.

“Revisando la naturaleza del contrato, al estar ella en un cargo técnico no entregaba productos. Por esto se pone ‘no aplica’. Ella realizaba únicamente actividades operativas”, aclaró la exfuncionaria.

“Desde la Secretaría General y Vicepresidencia del Ministerio enviaban un cuadro de personas para ser contratadas”, sostuvo Barbosa al detallar el mecanismo mediante el cual González ingresó al ministerio.

Posteriormente, González ejecutó otros 3 contratos en el Ministerio de Salud entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024, alcanzando un monto total acumulado de 61 millones de pesos.

Más adelante, la contratista pasó a la Supervigilancia para desempeñar labores de apoyo administrativo dentro de la Oficina Asesora de Planeación de esa entidad de control.

Finalmente, el 28 de enero de 2026 obtuvo contrato en el Dapre, exactamente 3 días después de que Nhora Mondragón asumiera la dirección de dicha dependencia presidencial.

Entretanto, el abogado penalista Alejandro Carranza, apoderado de González, reiteró a El Tiempo lo expresado el pasado 30 de octubre sobre el presunto acoso laboral contra su defendida.

Según el jurista, directivos actuales del Dapre presionaron a la joven para que revelara cuál era su relación con el expresidente Petro y actualmente le impiden ingresar a trabajar.

“La sentaron en una oficina con una funcionaria y dos hombres que se presentaron como investigadores y que, al parecer, son miembros de la DNI, le empezaron a hacer preguntas sobre cómo llegó a la entidad y cuál había sido su relación con el expresidente Gustavo Petro”, relató Carranza.

El defensor detalló que cuatro horas después condujeron a la joven hacia un baño donde una oficial de la Policía adscrita a Protección Presidencial practicó una inspección invasiva.

“Después de que dijo que no había visto al expresidente sino solo por televisión, le dijeron que se desnudara y empezaron a revisarle sus cosas. Cuando no le encontraron nada, le revisaron también el bolso en ese baño. Es un tema muy delicado que pediremos se investigue a fondo porque, al igual que ella, hay otras jóvenes que vienen siendo perseguidas”, denunció el penalista.

Adicionalmente, Carranza señaló que desde el pasado 7 de agosto no le asignan funciones a González, calificando esta situación como una evidente estrategia de persecución laboral interna.

Indicó también que durante los interrogatorios le preguntaron reiteradamente por diversas funcionarias vinculadas tanto al Dapre como a distintos ministerios del anterior ejecutivo nacional.

Por último, respecto al ítem ‘no aplica’ consignado en los reportes de Salud, Carranza afirmó desconocer su significado y anunció que consultará esas funciones directamente con su cliente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.