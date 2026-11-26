La toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, dejó una situación que aumentó la angustia de algunas de las personas que permanecieron más de 17 horas dentro del establecimiento: dos víctimas inocentes terminaron señaladas como posibles integrantes de la banda delincuencial. Uno de los casos fue el de Daniel Díaz Acevedo, un joven paisa que, después de recuperar su libertad, tuvo que enfrentar acusaciones que lo relacionaban con los responsables del intento de robo y relató lo sucedido en Blu Radio.

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La confusión se produjo durante el operativo de rescate adelantado por las fuerzas especiales en la madrugada del miércoles 25 de noviembre. Como parte del procedimiento de seguridad, las autoridades ordenaron que todas las personas que estaban dentro del supermercado permanecieran en el suelo y salieran esposadas mientras verificaban sus identidades. Díaz Acevedo y Carlos Tapia fueron de los primeros en abandonar el lugar, pues se encontraban cerca de la entrada principal donde ocurrió la confrontación final.

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Las imágenes de ambos hombres esposados y escoltados por uniformados comenzaron a circular en redes sociales, lo que provocó que fueran relacionados con la estructura criminal. Sin embargo, Daniel Díaz era un asesor comercial oriundo de Medellín que se encontraba de visita en Cartagena. Según relató a El Colombiano, había ingresado temprano al gimnasio del establecimiento y luego bajó a la zona de panadería para desayunar cuando comenzó la emergencia.

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Durante las horas de cautiverio, los delincuentes le ordenaron caminar por el supermercado para repartir agua y comida entre los demás retenidos. Esa actividad quedó registrada en las cámaras de seguridad y terminó convirtiéndose en uno de los elementos que alimentaron las sospechas en su contra. A esto se sumó su acento paisa, similar al de los responsables del intento de hurto, quienes también provenían de Medellín y Yarumal.

El momento más tenso para Díaz Acevedo ocurrió cuando el presidente Abelardo De la Espriella lo confrontó durante el procedimiento de liberación. Al preguntarle de dónde era, el joven respondió que de Medellín, ante lo cual recibió una acusación directa: “Yo te vi en las cámaras, vos también tenés algo que ver”. La reacción del retenido fue de indignación y respondió: “Oigan a este”, antes de que integrantes de las fuerzas especiales lo obligaran nuevamente a permanecer en el suelo.

En su relato al medio citado, el joven aseguró que insistió en que le practicaran los mismos procedimientos de identificación que a los demás retenidos, pues consideraba que lo estaban señalando sin pruebas. “Yo en todo momento les decía que necesito que me tomen huellas como se lo están haciendo los demás. Ni me voy a dejar llevar, yo estaba rebelado”, contó. También cuestionó que su lugar de origen pudiera convertirse en un motivo para sospechar de él: “Me están culpando porque soy paisa o por qué”.

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Díaz Acevedo destacó que algunos uniformados intervinieron para ayudarlo y permitir que se verificara su identidad. Según explicó, un policía y otro integrante del Gaula fueron fundamentales para que pudiera explicar que no tenía relación con los delincuentes. El episodio dejó en evidencia la confusión que se presentó durante la salida de los rehenes y cómo algunas imágenes del operativo terminaron convirtiendo a víctimas del cautiverio en sospechosos ante la opinión pública.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.