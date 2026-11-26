El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció en Blu Radio sobre el caso de Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre abatido durante el rescate en el almacén Éxito de La Castellana al que su esposa buscaba afuera creyendo que era uno de los rehenes, y aseguró que le cree a la mujer al tiempo que detalló el cruce de disparos en el que murió. De acuerdo con el mandatario, aunque los reportes previos no lo registraban como un delincuente reconocido, las descripciones de los ciudadanos retenidos coincidieron plenamente con su vestimenta y su participación durante las 17 horas de secuestro que afectaron a más de 80 trabajadores y clientes.

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Al referirse al drama de Indira Lambis —quien había asegurado en esa misma emisora que su pareja entró al supermercado a comprar buñuelos antes de llevarla al trabajo—, Turbay respaldó su versión y explicó cómo se produjo el enfrentamiento con las unidades de operaciones especiales cerca del acceso al establecimiento. “En esas 17 horas eran más de 80 trabajadores y clientes del Éxito que tampoco sabían a qué se enfrentaban. Yo a la señora le creo, yo estoy seguro que la señora no tenía ni idea en lo que andaba el señor Muñetón. Nosotros estamos 100 % seguros, no podemos hablar de él como un delincuente reconocido, pero los retenidos lo describían tal cual como estaba vestido. En el escenario y en el desarrollo del suceso, la fuerza pública entrar a enfrentarlos y en el cruce de disparos hay un oficial del Copes de la Policía que termina herido. Él le dispara al oficial, queda herido y ellos reaccionan ante el ataque de él, eso fue muy cerca de la puerta principal. El arma traumática dispara igual, la letalidad no es la misma que una normal, pero dispara. Esta persona acciona su arma y obviamente le iban a responder”, relató el alcalde.

Turbay también entregó detalles sobre el origen del asalto frustrado y desestimó que detrás de la toma hubiera una gran estructura armada, señalando que los implicados improvisaron el encierro luego de quedarse sin vía de escape ante la reacción policial. “Estos hombres intentaron acceder a la recogida de los recursos del centro comercial en el carro de valores, ellos fallan en la hora y cuando se van en blanco en su plan tampoco contaban con que la reacción del cuadrante iba a ser rápida, se encuentran atrapados y quedan abandonados por el resto de su banda y lo único que les queda es huir hacia adentro del Éxito y ahí es cuando comienza todo el secuestro. Ellos creían que el único delito era robar el carro de valores”, explicó.

En ese mismo balance sobre la improvisación de los señalados secuestradores —entre quienes también fueron capturados Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón—, el mandatario insistió en que la emergencia pasó de una alerta inicial por posible terrorismo a evidenciar una banda improvisada. “Ya no sé si decirle la casa de papel, hay tantas cosas que han ocurrido que al final denotan que no eran una organización criminal, sino unas personas que creían que podían ganarse una plata rápidamente. Cuando comenzó esto nos angustiamos mucho pensando que era un acto terrorista, pero al final eran unos rateros de poca monta que pretendían resolver el diciembre”, concluyó Turbay.

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Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.