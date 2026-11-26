La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón —quienes no aceptaron los cargos— por su presunta participación en el secuestro de 87 personas en un supermercado Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, un episodio en el que llamó la atención que a Torres Manco le encontraran 495.000 pesos en uno de los bolsillos de su pantaloneta mientras la banda exigía 7.000 millones de pesos. Ambos hombres fueron capturados en flagrancia durante la intervención de la Policía Nacional y el Ejército en la madrugada del 25 de noviembre, cuando rescataron a las 76 víctimas que seguían retenidas en el local.

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De acuerdo con la investigación presentada ante una juez penal de control de garantías de Cartagena por un fiscal del Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los hechos iniciaron el 24 de noviembre cuando los dos procesados y otro hombre ingresaron armados al establecimiento y retuvieron a clientes y empleados durante cerca de 17 horas bajo amenazas de muerte. Además de los 7.000 millones de pesos, los presuntos responsables pedían dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia Barranquilla para intentar escapar del lugar.

El ente acusador señaló que, para frenar el ingreso de la Fuerza Pública, los implicados habrían usado a los rehenes como escudos humanos, les pusieron explosivos simulados y colocaron otros artefactos en las puertas del supermercado con el fin de elevar la tensión. En medio de las negociaciones y exigencias salieron 11 personas, y en la madrugada del 25 de noviembre las autoridades lograron rescatar a las 76 restantes tras capturar a Torres Manco y Mejía Blandón, mientras un tercer hombre —señalado como posible coordinador del secuestro— falleció durante el operativo.

Asimismo, la Fiscalía informó que dentro del almacén se incautaron armas traumáticas y de balines que serán enviadas a análisis de balística para determinar si sufrieron modificaciones que les permitieran disparar proyectiles de arma de fuego, mientras avanza la definición de la situación jurídica de los dos detenidos en Cartagena.

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Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.