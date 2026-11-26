Por: Canal Uno

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Las entidades territoriales de salud recorrieron establecimientos que preparan y venden cócteles. Allí vieron que algunos empleaban jeringas y otros objetos para manejar las bebidas. A partir de esa información, el Invima concluyó que esas prácticas chocan con la reglamentación sanitaria vigente en Colombia.

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Este instrumento médico está pensado para usarse una vez y solo con el fin que definió su fabricante. Por eso, según el Invima, no puede estar en contacto con lo que se bebe ni servir para dosificar alcohol. Tampoco está permitido echar el licor directamente en la boca del cliente como parte del espectáculo.

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La entidad se apoyó en el Decreto 4725 de 2005, que regula los registros, permisos y vigilancia de los dispositivos médicos. También citó la Resolución 683 de 2012, que establece qué materiales, envases y utensilios pueden tocar alimentos y bebidas.

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Botellas dentro del trago y colorantes sin freno

El Invima también advirtió sobre botellas y otros objetos que se incorporan a la preparación. Aunque ayuden a la presentación, pueden alterar la bebida con residuos, sustancias o microorganismos. La entidad mencionó fragmentos, suciedad y materiales de origen incierto, además de componentes del objeto que podrían pasar al líquido.

Otro foco de preocupación es el uso sin control de saborizantes y colorantes, que según el Instituto puede violar la ley sanitaria.

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Los negocios que preparan, venden y sirven cócteles tienen que ajustarse a los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012, del Ministerio de Salud y Protección Social. El Invima pidió a las autoridades de salud de los territorios y a otras entidades competentes que sigan revisando los locales y actúen cuando encuentren fallas.

A los clientes les recomendó no pedir cócteles en lugares donde vean estas prácticas.

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