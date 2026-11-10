Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia relacionada con la venta de tres productos de limpieza de la marca Wosh, los cuales eran ofrecidos a través de plataformas digitales como Instagram y TikTok sin la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito fundamental para que estos productos puedan ser legalmente comercializados en el país. Según la información divulgada por el Invima el 10 de noviembre de 2026, la ausencia de dicha autorización pone en duda la seguridad y calidad de los artículos en cuestión.

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La entidad categorizó estos productos como fraudulentos, debido a que carecen de los respaldos legales exigidos para productos destinados a la higiene doméstica dentro del territorio colombiano. Esta situación ha suscitado preocupación entre quienes pudieron adquirirlos sin información clara sobre su procedencia y adecuadas condiciones de uso. De acuerdo con los detalles ofrecidos por el Invima, los tres productos identificados son: Lavaloza Profesional, diseñado para la limpieza de utensilios; Lavaloza Hogar, orientado a las tareas domésticas cotidianas; y Desengrasante Diario, empleado para eliminar grasa y suciedad en superficies del hogar.

Entre los aspectos que incrementan el riesgo de estos productos se encuentra la falta de información verificable acerca de sus fabricantes, importadores, titulares de la notificación sanitaria o instrucciones de uso. Además, no existe documentación sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento ni transporte, lo cual impide ofrecer garantías de calidad, seguridad o eficacia para los consumidores.

El Invima recomendó de manera enfática a quienes hayan adquirido estos productos suspender de inmediato su uso y denunciar a los establecimientos o personas que continúen distribuyéndolos. Del mismo modo, llamó la atención de los comerciantes, importadores y distribuidores para que eviten ofrecer estos artículos al público. El incumplimiento de esta directriz puede derivar en medidas sanitarias y procesos sancionatorios. Por último, la entidad recordó que es posible consultar la autorización sanitaria de cualquier producto de limpieza para el hogar en su sitio oficial, a través del sistema de consulta de registro sanitario, con el fin de que los consumidores tomen decisiones informadas antes de efectuar sus compras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los productos Wosh señalados por el Invima y por qué representan un riesgo?

Los productos identificados por el Invima como fraudulentos son Lavaloza Profesional, Lavaloza Hogar y Desengrasante Diario, todos de la marca Wosh. El principal riesgo radica en que se desconocen sus fabricantes, composición, condiciones de fabricación y almacenamiento, lo que impide garantizar su seguridad, calidad y eficacia para el consumidor.

¿Qué significa Notificación Sanitaria Obligatoria y por qué es importante para productos de limpieza?

La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) es un requisito establecido por el Invima que certifica la revisión y autorización de productos de higiene doméstica antes de que puedan ser vendidos legalmente en Colombia. Su importancia radica en que protege al consumidor al asegurar que los artículos cumplen estándares de calidad y seguridad definidos por la autoridad sanitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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