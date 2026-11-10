Jugar fútbol después de que cae la noche puede tener un atractivo adicional cuando el balón también se convierte en parte del espectáculo. El balón con luces LED está diseñado para iluminarse con cada patada, una característica que busca hacer más entretenidos los partidos recreativos y las sesiones de juego con amigos o familiares.

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El producto tiene un precio de $ 98.042 y cuenta con un descuento del 21 %. Su diseño corresponde a una pelota de fútbol de talla 5, con iluminación que se activa mediante el movimiento y se apaga automáticamente cuando deja de utilizarse.

¿Qué características tiene el balón de fútbol iluminado?

Uno de los principales elementos del balón es su sistema de luces LED integradas, que se activan cuando recibe una patada. De esta manera, el producto busca facilitar el juego en condiciones de poca iluminación y ofrecer una experiencia diferente a la de una pelota convencional.

Según la descripción comercial, el balón tiene tamaño y peso oficiales de talla 5, además de un agarre diseñado para mantener una sensación similar a la de una pelota tradicional. Está pensado para utilizarse en partidos recreativos, entrenamientos y actividades deportivas casuales.

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Otro aspecto práctico es su sistema de apagado automático. Cuando el balón deja de utilizarse, las luces se apagan, lo que busca ayudar a prolongar la duración de las baterías.

El paquete incluye baterías de repuesto. De acuerdo con el fabricante, cada conjunto de baterías puede ofrecer hasta 30 horas de juego, aunque esta duración puede variar según las condiciones de uso.

Es importante tener en cuenta que la bomba para inflar el balón no está incluida, por lo que se debe contar con una para dejarlo listo antes de jugar.

¿A quién le serviría este producto?

El balón de fútbol que brilla en la oscuridad puede interesar a niños, jóvenes y adultos que disfrutan de partidos recreativos y buscan un elemento diferente para sus encuentros deportivos.

También puede ser una alternativa para quienes desean comprar un regalo para un aficionado al fútbol. Su sistema de iluminación lo convierte en una opción llamativa para cumpleaños, celebraciones o fechas especiales.

Aunque el fabricante lo presenta como una alternativa para diferentes edades, es importante que los jugadores utilicen el balón en espacios adecuados y mantengan las medidas de seguridad necesarias durante la actividad física.

¿Qué opinan los compradores sobre el balón LED?

Entre las opiniones compartidas, una persona que compró el balón para el cumpleaños de su hijo destacó que la iluminación se activa con el movimiento y que el producto se convirtió en uno de sus regalos favoritos.

Otra reseña resaltó el brillo del balón y su sistema de apagado automático:

“Excelente balón de fútbol. Para los nietos, es brillante y se apaga automáticamente cuando no se usa”.

El comprador también señaló que el paquete incluye baterías adicionales y que el balón solo necesita inflarse para comenzar a utilizarlo. Estas opiniones corresponden a experiencias individuales y no garantizan que todos los usuarios tengan la misma percepción sobre el producto.

Precio del balón de fútbol

El balón iluminado tiene un precio informado de $98.042, con un descuento del 21 %.

Entre sus características principales se encuentran:

Tamaño de fútbol talla 5.

Luces LED que se activan con cada patada.

Apagado automático cuando no está en movimiento.

Baterías de repuesto incluidas.

Diseño para partidos recreativos y actividades deportivas.

Bomba de inflado no incluida.

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