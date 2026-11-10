Las celebraciones de fin de año y las tradicionales festividades decembrinas en los hogares colombianos podrían enfrentar un duro golpe al bolsillo debido a la propuesta de reforma tributaria contenida en la Ley de Rescate Económico, iniciativa que plantea modificar de forma sustancial el esquema de cobros sobre las bebidas alcohólicas y disparar de manera considerable el valor final de la cerveza en el mercado nacional, según informó Blu Radio.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda a través del proyecto de Ley 477 de 2026 radicado el pasado 29 de octubre, contempla reemplazar el actual impuesto al consumo —equivalente al 48 % del precio de venta del productor al detallista— por un gravamen directo a la producción. Dicho modelo establece dos componentes específicos: un gravamen del 10 % sobre el valor de venta al público sin impuestos y una tarifa fija de 330 pesos por cada grado de alcohol contenido en una presentación estándar de 330 centímetros cúbicos, dejando exentas a las opciones libres de alcohol.

Ante este panorama, gremios como Fenaltiendas encendieron las alarmas al advertir que los ingresos comerciales del sector minorista se desplomarán drásticamente. De acuerdo con las proyecciones gremiales, el país cuenta con unas 450.000 tiendas de barrio que generan ventas anuales cercanas a los 48 billones de pesos, de los cuales 25,8 billones corresponden exclusivamente a la comercialización de cerveza. Sin embargo, si la medida se aprueba en los términos actuales, las percepciones económicas del sector por este concepto se reducirían a la mitad, cayendo hasta los 13 billones de pesos como consecuencia de un menor volumen de compra por parte de los consumidores.

El impacto sobre el consumidor final fue tasado por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien calculó que una cerveza que actualmente se adquiere en promedio por 2.400 pesos podría pasar a costar entre 3.571 y 3.841 pesos, configurando un incremento porcentual de entre el 49 % y el 60 %. La congresista recordó que las tiendas de barrio concentran cerca del 92 % de la distribución minorista de esta bebida en el territorio nacional, por lo que el encarecimiento afectaría de forma directa la sostenibilidad de los pequeños comerciantes.

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Por su parte, el Gobierno nacional justificó la medida argumentando que espera recaudar 7,1 billones de pesos adicionales para financiar el sistema de aseguramiento en salud, sumados a 2,1 billones provenientes de los licores. No obstante, las propias proyecciones oficiales reconocen que la transición tributaria podría presionar al alza la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027. Entre tanto, el articulado deberá surtir su riguroso debate en el Congreso de la República, donde congresistas, tenderos y la industria evaluarán los efectos económicos de la iniciativa antes de que concluya el año.