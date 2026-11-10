El Gobierno anunció una inversión de $ 8,5 billones de Millicom-Tigo en Colombia para los próximos dos años, destinada a fortalecer la infraestructura tecnológica y ampliar la cobertura de sus redes 4G y 5G.

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Según el Ministerio de Comercio, esta es la mayor inversión que ha llegado al país en los últimos tres meses y permitirá mejorar la conectividad de más de 3 millones de colombianos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó que los recursos impulsarán la red 5G y aumentarán la cobertura 4G en distintas regiones.

Por su parte, Juan Antonio Pungiluppi, presidente ejecutivo de Millicom Colombia, aseguró que la compañía continuará invirtiendo en el país y calificó el compromiso como el mayor de su historia en Colombia.

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El directivo también agradeció al presidente De la Espriella y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Amín, por las condiciones y la confianza brindadas para desarrollar nuevos proyectos.

Además, señaló que la seguridad física y jurídica son factores importantes para mantener las inversiones.

La iniciativa busca reducir la brecha digital, mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y contribuir al desarrollo regional.

El Gobierno y la empresa trabajarán conjuntamente para materializar los recursos, mientras la compañía dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas inversiones en los próximos años.

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