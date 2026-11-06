El negocio funerario en Colombia se prepara para una posible reconfiguración empresarial tras el anuncio de la compra de Grupo Gaviria por parte de Coopserpark, operador de Capillas de la Fe.

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La operación contempla la adquisición de 47.000 acciones y está pendiente de aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Coopserpark registró ingresos operacionales por $427.107 millones en 2025, mientras que Grupo Gaviria superó los $22.000 millones.

Su integración permitiría ampliar la presencia de Capillas de la Fe en Bogotá y fortalecer su cobertura nacional, pues Gaviria cuenta con 17 salas de velación y alianzas en cerca de 770 municipios.

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El sector también muestra perspectivas de crecimiento. Las defunciones proyectadas pasarían de 281.257 en 2025 a 318.674 en 2030, un aumento del 13,3 %.

El mercado podría alcanzar $2,20 billones en 2030. Además, Capillas de la Fe y Recordar concentran el 48,7 % de los ingresos de las empresas analizadas.

En Colombia hay 2.808 empresas funerarias activas y el 55,3 % de los hogares cuenta con planes de previsión exequial.

En cuanto a precios, un servicio funerario básico puede costar entre $3,4 millones y $7 millones. San Andrés registra las tarifas más altas, mientras que la región Pacífica presenta valores más bajos.

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