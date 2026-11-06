Toyota Colombia contempla a Puerto Antioquia como una nueva alternativa para importar vehículos, debido a las demoras que enfrenta en los principales puertos del país.

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Hiroshi Yonenaga, presidente de la compañía, confirmó a La República que el gerente de logística ya visitó las instalaciones para evaluar su estado y las posibilidades de operación.

La decisión responde a los problemas de congestión en Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Incluso, un buque de la marca tuvo que esperar cerca de 15 días para descargar en Buenaventura.

La cercanía de Puerto Antioquia con Medellín y su conexión con el centro del país, a través de proyectos como el Túnel del Toyo, serían ventajas logísticas.

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Por otro lado, Toyota proyecta cerrar 2026 con un récord histórico de ventas y estima que el mercado automotor colombiano alcanzará entre 340.000 y 345.000 unidades. Para 2027, la marca prepara aproximadamente cinco lanzamientos y espera que el mercado mantenga un comportamiento similar.

Actualmente, Toyota cuenta con 13 modelos en Colombia, entre ellos Corolla Cross, Prado, Fortuner e Hilux. La compañía también mantiene una apuesta por diferentes tecnologías, con vehículos híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, gasolina y diésel.

Sin embargo, considera que los híbridos son la alternativa más conveniente para Colombia, debido a las limitaciones de infraestructura de carga y capacidad eléctrica.

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