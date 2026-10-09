Ahorrar gasolina sin renunciar a la comodidad al volante es uno de los atractivos de los carros híbridos. Una selección de Consumer Reports reunió siete modelos con precios iniciales inferiores a 35.000 dólares en Estados Unidos. El Toyota Prius encabeza el listado por eficiencia, mientras que el Corolla Hybrid sobresale por tener el precio de entrada más bajo.

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Según las pruebas, estos son los siete modelos y sus cifras de consumo combinado, expresadas en kilómetros por galón.

¿Cuáles son los 7 carros híbridos que menos gasolina gastan?

Toyota Prius US$28.550 82,2 km/gal Toyota Corolla Hybrid US$23.125 77,3 km/gal Hyundai Elantra Hybrid US$25.450 77,3 km/gal Toyota Camry US$29.600 77,3 km/gal Kia Niro Hybrid US$27.390 72,4 km/gal Honda Civic Hybrid US$29.395 70,8 km/gal Honda Accord Hybrid US$33.795 64,4 km/gal

Los resultados corresponden a pruebas de Consumer Reports y no garantizan el mismo rendimiento en Colombia, donde el tráfico, el terreno y los hábitos de conducción pueden cambiar el consumo.

Toyota Prius, el híbrido con mejor rendimiento

El Prius evaluado alcanzó 82,2 km/gal y tiene un precio inicial de US$28.550. Consumer Reports destaca su aceleración y el comportamiento en curvas, aunque señala aspectos por mejorar, como el ruido del motor, la visibilidad y el espacio para pasajeros y equipaje.

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Toyota Corolla Hybrid, el más económico

Con un precio inicial de US$23.125, el Corolla Hybrid es el más barato de la selección y registra 77,3 km/gal. Entre sus ventajas están la comodidad de marcha y el bajo ruido en la cabina. Su aceleración, sin embargo, es pausada. Este está en el mercado colombiano.

Hyundai Elantra Hybrid y Toyota Camry

Ambos registraron 77,3 km/gal en las pruebas. El Hyundai cuesta desde US$25.450 y destaca por su manejo ágil y suspensión suave. El Camry, con precio inicial de US$29.600, sobresale por su dirección precisa y marcha controlada.

Kia Niro Hybrid, una alternativa versátil

El Kia Niro cuesta desde US$27.390 y alcanza 72,4 km/gal. Consumer Reports destaca las mejoras en manejo y frenado, aunque advierte sobre el ruido de la carretera y la visibilidad limitada hacia las esquinas traseras. Esta es la otra referencia que se vende en Colombia.

Honda Civic Hybrid, eficiencia con potencia

El Civic Hybrid tiene un precio inicial de US$29.395 y un consumo de 70,8 km/gal. Su sistema híbrido desarrolla 200 caballos de potencia. Entre sus puntos fuertes están la respuesta mecánica y la agilidad, aunque la comodidad de los asientos delanteros puede mejorar.

Honda Accord Hybrid, el más costoso de la lista

El Accord Hybrid parte de US$33.795 y registra 64,4 km/gal, la cifra más baja de este grupo. Aun así, obtuvo 93 puntos sobre 100 en la evaluación general de Consumer Reports. Su potencia de 204 caballos, la comodidad de marcha y el espacio trasero figuran entre sus fortalezas.

Antes de elegir, conviene verificar cuáles versiones se venden en Colombia y comparar sus precios locales: los valores de esta lista corresponden al mercado estadounidense.

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