Los carros eléctricos están ganando terreno en Colombia y Tesla se convirtió en uno de los protagonistas de esta transformación. La marca estadounidense no solo lidera las matrículas de este segmento, sino que sus vehículos ya compiten con modelos tradicionales de alta demanda, en medio de un mercado que crece y recibe nuevas alternativas de diferentes fabricantes.

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(Ver también: Tesla activó servicio en Colombia que muchos llevaban esperando hace rato y ya hay reacciones)

De acuerdo con cifras recopiladas por Fenalco y la Andi a partir de los registros del RUNT, en septiembre de 2026 se matricularon 5.895 carros eléctricos en el país, un incremento del 217.3 % frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron 1.858 unidades. Entre enero y septiembre, el segmento acumuló 39.784 matrículas, con un crecimiento del 221.7 % anual.

Uno de los datos que refleja este cambio es el desempeño del Tesla Model Y, que alcanzó 2.220 matrículas en septiembre y se ubicó como el vehículo más vendido de Colombia durante ese mes, por encima de referencias de combustión e híbridas. La cifra evidencia el espacio que están ganando los eléctricos entre los compradores.

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Una oferta que va más allá de Tesla

Aunque Tesla ha tomado protagonismo, el mercado colombiano cuenta con una oferta cada vez más amplia. Fabricantes como BYD, Chery, Kia, Chevrolet, Volvo, GAC, MG y Dongfeng tienen vehículos eléctricos en sus portafolios, mientras otras marcas han ampliado sus propuestas con nuevos lanzamientos.

Las diferencias entre modelos no se limitan al precio. Hay opciones pensadas para la movilidad urbana, con dimensiones compactas y autonomías orientadas a recorridos cotidianos, mientras que otras apuestan por SUV familiares, mayor espacio interior, sistemas de asistencia a la conducción, pantallas digitales y funciones de conectividad.

La autonomía también es un punto clave al momento de comparar. Según la versión, la batería y las condiciones de conducción, un vehículo puede ofrecer un rango diferente, por lo que conviene revisar las cifras homologadas, la disponibilidad de cargadores y el tiempo necesario para recuperar energía.

Tesla también cobra por algunos servicios

La tecnología es otro factor que entra en la decisión de compra. Tesla ofrece actualizaciones de software y funciones conectadas, pero algunos servicios tienen un costo adicional.

Desde octubre de 2026, la compañía cobra 69.900 pesos mensuales en Colombia por la Conectividad Premium, un servicio que incluye funciones como mapas con vista satelital, información del tráfico en tiempo real y reproducción de contenido multimedia mediante la red móvil. La conectividad estándar, por su parte, está incluida durante ocho años, según las condiciones de Tesla.

(Ver también: Cómo es el nuevo carro de Tesla: ya está en producción y no tiene volante ni pedales)

En ese contexto, el crecimiento de los eléctricos abre más opciones para los conductores, pero también plantea nuevas preguntas: además del valor de compra, es importante revisar la autonomía, la garantía de la batería, los costos de carga, la infraestructura disponible y los servicios que requieren pagos adicionales.

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