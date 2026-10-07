Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La extracción de una camioneta Honda CR-V que terminó dentro de una piscina en el conjunto residencial Citaringa, ubicado en Valledupar, requirió de procedimientos específicos y el uso de equipos especializados. Según informó el medio El Pilón, la operación se llevó a cabo utilizando una camabaja, que es un vehículo diseñado especialmente para el transporte de automóviles, maquinaria industrial y otras cargas de gran peso.

Sigue a PULZO en Discover

Este tipo de transporte cuenta con una plataforma a baja altura, lo que facilita aproximarse al vehículo y efectuar las maniobras de carga, especialmente útil cuando el automotor no puede desplazarse por sí mismo. En este caso concreto, la Honda CR-V no podía salir por sus propios medios, dado que se encontraba dentro de la piscina del conjunto, haciendo inviable cualquier intento de ponerla en marcha y conducirla fuera. Por esta razón, la operación de extracción consistió en retirar el vehículo de la piscina de forma controlada y segura, para luego montarlo sobre la plataforma de la camabaja y proceder a su traslado fuera del conjunto residencial.

Los vehículos camabaja pueden incorporar sistemas hidráulicos, rampas e incluso cabrestantes, conocidos como winches, según explicó El Pilón. Estos mecanismos permiten arrastrar o elevar vehículos que se encuentran inmovilizados o en posiciones complicadas, como fue el caso de la camioneta en la piscina. Además, la plataforma de la camabaja permite asegurar el vehículo y mantenerlo estable durante el trayecto.

Luego de que la Honda CR-V fue retirada de la piscina y transportada con la camabaja, surge otro desafío: determinar el estado del vehículo después de permanecer sumergido en agua de piscina. Los expertos deberán revisar componentes críticos como el motor, los sistemas eléctricos y electrónicos, la transmisión, los frenos y el interior del automotor, priorizando el diagnóstico antes de intentar encenderlo para evitar daños mayores. El agua de piscina, explican los especialistas citados por El Pilón, está compuesta por agua pura mezclada con desinfectantes químicos como cloro o bromo, reguladores de pH y alcalinidad, minerales disueltos, aditivos y residuos orgánicos. Estos componentes pueden afectar severamente los sistemas internos del automóvil.

El dictamen técnico determinará si la Honda CR-V puede ser sometida a reparaciones viables según su valor comercial, o si, por el contrario, los costos para devolverla a funcionamiento serían demasiado altos y no justificarían la intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se extrae un carro que cae en una piscina?

Para retirar un automóvil que termina en una piscina, como sucedió en Valledupar, generalmente se utiliza una camabaja equipada con sistemas hidráulicos, rampas y cabrestantes. El procedimiento consiste en sacar el vehículo del agua de manera controlada y ubicarlo sobre la plataforma de la camabaja, ya que no es posible encender ni conducir el automóvil en estas condiciones.

¿Qué tipo de daño puede sufrir una camioneta tras caer en una piscina?

De acuerdo con lo informado por El Pilón, una camioneta que ha permanecido sumergida en agua de piscina debe someterse a una inspección exhaustiva de componentes como el motor, sistemas eléctricos, transmisión, frenos e interior. El agua contiene productos químicos, minerales y residuos orgánicos que pueden ocasionar daños severos en estos sistemas, siendo fundamental revisar antes de intentar encender el vehículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z