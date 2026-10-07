Por: EL PILON SA

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El incidente ocurrido en el conjunto residencial Citaringa, en Valledupar, donde una camioneta marca Honda CR-V terminó dentro de una piscina, ha puesto sobre la mesa una inquietud común: ¿qué consecuencias enfrenta un vehículo que ha estado completamente sumergido en agua y cuáles son las posibilidades reales de repararlo? Esta situación ha sido documentada y difundida por el medio El Pilón, que también compartió imágenes del hecho a través de redes sociales.

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La magnitud de los daños en un automóvil sumergido depende, principalmente, de la altura que alcanza el agua dentro del vehículo. Según la información proporcionada, cuando el nivel de la inundación supera la zona del tablero o llega al nivel de los asientos, se incrementa notablemente el riesgo de que diferentes sistemas esenciales se vean afectados. En los vehículos modernos, la integración de computadores, sensores y módulos electrónicos hace que sean particularmente vulnerables ante el contacto con el agua. El cableado, los dispositivos de control y otros componentes eléctricos pueden fallar o perder su funcionalidad después de una exposición prolongada.

Otro aspecto crítico señalado es el motor. Si el agua logra ingresar a este componente, cualquier intento de poner en marcha el automóvil puede incrementar los daños. Por lo tanto, las recomendaciones apuntan siempre a evitar encender el auto después de una inmersión y, en cambio, buscar apoyo técnico para trasladarlo a un taller especializado. Los especialistas aconsejan incluso desconectar la batería antes de proceder con cualquier inspección.

La determinación de pérdida total no depende exclusivamente de la cantidad de agua ingresada, sino de un análisis detallado que realiza la aseguradora. Esta entidad debe valorar el alcance de los daños y contrastar el costo de reparar el vehículo frente a su valor comercial actual, siguiendo las condiciones establecidas en la póliza. Si el proceso de recuperación resulta económicamente desfavorable, el siniestro puede ser calificado como pérdida total.

En el caso de la Honda CR-V de Citaringa, que fue retirada del agua mediante una grúa especializada, aún será necesario realizar una evaluación técnica para identificar los componentes comprometidos. Solo una inspección exhaustiva permitirá establecer si la camioneta puede volver a circular o si su propietario deberá asumir la pérdida absoluta, de acuerdo con las cláusulas del seguro contratado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños puede sufrir un carro al caer en una piscina?

Cuando un automóvil queda sumergido por completo, como ocurrió en Valledupar, puede sufrir daños en sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. El agua afecta computadores, sensores, módulos de control y el cableado. Si el motor se ve comprometido, encenderlo puede provocar fallas irreparables, lo que obliga a realizar una revisión técnica detallada para determinar el verdadero alcance de los daños.

¿Cuándo una aseguradora declara pérdida total por inundación vehicular?

La decisión de una aseguradora para declarar pérdida total depende de evaluar si el costo de reparación supera el valor comercial del vehículo, según las condiciones de la póliza. No existe una regla única sobre la altura del agua; el análisis es técnico y considera todos los daños causados, en concordancia con la cobertura y el contrato firmado con la aseguradora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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