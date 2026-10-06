Por: EL PILON SA

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Las entidades, organizaciones y ciudadanos de Valledupar tienen una oportunidad clave para fortalecer su preparación ante posibles emergencias, gracias al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, convocado por la Alcaldía del municipio. Según la información oficial publicada, el plazo para participar estará abierto hasta el 10 de octubre, fecha límite para hacer la inscripción mediante los formularios disponibles en los canales de la Administración municipal. La actividad se desarrollará el miércoles 21 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, como indica la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Valledupar.

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La convocatoria está dirigida no solo a entidades públicas y privadas, sino también a organizaciones sociales, comunales, comunitarias, familias y ciudadanía en general. El objetivo principal es evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles escenarios adversos, reforzando la preparación y articulación de los distintos actores sociales ante una emergencia. La Alcaldía aclara que la elección del escenario de riesgo será responsabilidad de cada participante, por lo que no existe una única temática obligatoria: cada inscrito podrá seleccionar el tipo de emergencia y los procedimientos que pondrá a prueba durante el simulacro.

Para completar la inscripción, además de los formularios tradicionales, la Alcaldía suministró un código QR en su material informativo, facilitando el acceso directo al proceso. En cuanto a la fecha de cierre para el registro en Valledupar, esta difiere de la establecida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —UNGRD—, que extiende el plazo hasta el 16 de octubre a nivel nacional. Sin embargo, en Valledupar, el llamado es puntual y culmina el 10 de octubre, dando a los interesados un periodo concreto para cumplir con el trámite.

Durante el simulacro se evaluarán los planes de emergencia, los protocolos existentes, los procedimientos y las capacidades prácticas de respuesta y coordinación entre los participantes. También se busca identificar puntos fuertes y aspectos por mejorar, utilizando estos hallazgos para reorientar y fortalecer las estrategias de preparación y reacción en las organizaciones y la comunidad. El ejercicio de las 10:00 a. m., promovido en Valledupar bajo el lema “¡Prepárate, actúa y evalúa!”, integra a todos los sectores sociales, mientras que en la jornada nacional está prevista una segunda actividad a las 2:00 p. m., destinada exclusivamente a autoridades territoriales y entidades responsables de la gestión pública del riesgo, quienes validarán sus estrategias territoriales y la eficacia de sus mecanismos de decisión y actuación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar?

Para participar, las entidades y ciudadanos de Valledupar deben inscribirse utilizando los formularios habilitados en los canales oficiales de la Alcaldía, pudiendo acceder también a través del código QR incluido en la convocatoria. La inscripción debe hacerse antes del 10 de octubre y los participantes tendrán libertad de escoger el escenario de riesgo que pondrán a prueba durante la jornada.

¿Qué aspectos se evalúan durante el simulacro de emergencias en Valledupar?

El simulacro busca poner a prueba los planes de emergencia, los protocolos y procedimientos de respuesta, los mecanismos de coordinación y la capacidad de reacción de cada entidad o grupo participante, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Valledupar. También se identifican fortalezas y oportunidades de mejora, para ajustar procesos y estrategias de cara a futuras situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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