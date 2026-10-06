Por: EL PILON SA

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En Valledupar, los embarazos en adolescentes presentaron una disminución significativa durante 2024 y 2025, de acuerdo con los registros divulgados por la Secretaría Local de Salud en el marco de la Semana Andina 2026. Este evento, que se llevó a cabo entre el 21 y el 25 de septiembre en el parque Candelaria Sur, tuvo como propósito central promover los derechos sexuales y reproductivos en la juventud vallenata, bajo el lema “Derechos para decidir, oportunidades para transformar”. La Secretaría utilizó el espacio para dar a conocer las estrategias que implementa con el objetivo de prevenir el embarazo precoz, así como los esfuerzos para garantizar que niños, adolescentes y familias reciban información y orientación adecuada sobre el tema.

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Durante las jornadas, una participación destacada fue la de 19 madres comunitarias provenientes de los grupos de Famibienvenir, compuestos por mujeres gestantes y lactantes. La psicóloga Yelimar Vásquez, quien encabezó el encuentro, puso énfasis en la relevancia de iniciar la prevención dentro de los hogares y de fortalecer los espacios que atienden a la infancia. Vásquez subrayó la labor de los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se enseña desde temprana edad a los niños el cuidado de sus cuerpos, mientras que a las madres se les proporcionan herramientas para convertirse en agentes protectores frente a los riesgos relacionados con la salud sexual.

La Alcaldía de Valledupar informó que cerca de 40.000 ciudadanos han sido atendidos en temas de salud sexual y reproductiva durante la presente administración. Estos esfuerzos se encuadran en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), implementado con el apoyo del Hospital Eduardo Arredondo Daza, y están orientados principalmente a jóvenes, padres y docentes. Además, se han distribuido 40.000 preservativos y se ha reforzado el acompañamiento a las instituciones de salud locales, como parte de las medidas preventivas.

De acuerdo con el registro de la Secretaría Local de Salud reportado al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), la reducción de embarazos en adolescentes fue de 19,5 % en 2024 y 14,3 % en 2025. El consolidado para 2026 aún no está disponible, dado que el periodo no ha cerrado oficialmente. Vásquez recalcó que el éxito en la prevención radica tanto en la acción institucional como en la capacidad de las familias para dialogar abiertamente sobre sexualidad y activar las rutas de atención cuando sea necesario.

En los casos en los que se identifica un embarazo en una menor de 14 años, la normativa establece la activación de rutas de protección, que pueden involucrar a entidades como la Secretaría de Salud, el ICBF, las comisarías de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía. Desde las autoridades locales, se mantienen dinámicas constantes de información, capacitación y prevención para proteger los derechos de los menores y reducir las agresiones sexuales y de género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado la reducción de embarazos en adolescentes en Valledupar según la Secretaría de Salud?

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría Local de Salud y consignados en el SIVIGILA, Valledupar experimentó una reducción de embarazos en adolescentes del 19,5 % en 2024 y del 14,3 % en 2025. Aún no hay información consolidada sobre el año 2026, pues el periodo está en proceso de cierre. Estos resultados reflejan los avances de las intervenciones en el municipio dirigidas a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes.

¿Qué acciones preventivas implementa Valledupar para disminuir los embarazos adolescentes?

Valledupar enfoca sus acciones preventivas a través del Plan de Intervenciones Colectivas, que incluye orientación educativa, atención en los Hogares Comunitarios de Bienestar y entrega de preservativos. Estas actividades buscan educar a familias, jóvenes y docentes sobre derechos sexuales y reproductivos, involucrando tanto a instituciones de salud como a la comunidad para activar las rutas de protección cuando es necesario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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