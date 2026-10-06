Por: EL PILON SA

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Un trágico suceso ocurrió la mañana de este martes en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, situada en el norte de Valledupar, cuando un hombre perdió la vida a causa de una descarga eléctrica. Según la información preliminar, el fallecido, que aparentemente se encontraba en condición de calle, habría ingresado al recinto académico sin autorización. Se presume que intentaba sustraer tramos de cableado eléctrico, situación que lo habría llevado a manipular las redes energizadas del lugar.

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Durante este intento, el hombre habría recibido una fuerte descarga eléctrica que le causó la muerte de manera instantánea. Al conocerse el incidente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron al área para acordonar el sitio, ejecutar los actos urgentes correspondientes y adelantar la inspección técnica del cadáver, como parte de los procedimientos judiciales habituales en casos de muerte por causas accidentales o violentas.

Uno de los hechos que complica la atención del caso es que, según se informó de forma preliminar, el cuerpo permanece en la zona del incidente. La imposibilidad de trasladar de inmediato los restos a las instalaciones de Medicina Legal obedece a que, aparentemente, el fallecido habría quedado atrapado en los cables de alta tensión. Esta condición implica riesgos significativos para quienes buscan efectuar el retiro del cadáver, y requiere la intervención de personal especializado para garantizar la seguridad durante el procedimiento.

Mientras tanto, las autoridades han iniciado un proceso de investigación para determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos y esclarecer la identidad del hombre fallecido. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente, dado que se deben cumplir los procesos de verificación y confirmar datos concluyentes. El episodio ha generado alerta entre la comunidad universitaria, recordando los peligros asociados a la manipulación no autorizada de infraestructura eléctrica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la descarga eléctrica que provocó la muerte en la Universidad Santo Tomás en Valledupar?

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría ingresado sin permiso a las instalaciones de la Universidad Santo Tomás y, mientras intentaba retirar tramos de cableado eléctrico, manipuló redes energizadas que le produjeron una descarga mortal. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles exactos del incidente.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el accidente por descarga eléctrica en Valledupar?

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acordonaron el área, realizaron los actos urgentes y adelantaron la inspección técnica del cadáver. Sin embargo, el retiro del cuerpo se ha dificultado porque habría quedado sujeto a cables de alta tensión, lo que ha requerido precauciones adicionales antes de poder trasladarlo a Medicina Legal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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