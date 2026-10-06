Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El presidente Abelardo De La Espriella puso de relieve la importancia de las nuevas generaciones en la preservación de la cultura musical del país, durante un encuentro realizado en Valledupar enfocado en la seguridad, que contó con la animación de un conjunto vallenato infantil. Según se conoció a través de las redes sociales del mandatario, De La Espriella resaltó con entusiasmo el talento de los niños músicos, considerándolo un motivo de esperanza y orgullo para Colombia. Expresó que la habilidad y dedicación de los pequeños artistas constituye una valiosa señal para el futuro del vallenato y, en general, de las tradiciones autóctonas colombianas, aludiendo al papel que tiene la transmisión de este legado de generación en generación.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con una publicación de El Pilón, el presidente compartió que, en cada interpretación de los niños —en los acordes, versos y notas del vallenato— se evidencia que este género musical no solo representa sonidos, sino también herencia, identidad y sentimiento. El vallenato, explicó, es una “expresión viva del alma de nuestra tierra y de la grandeza de Colombia”. Además, insistió en la relevancia de que las generaciones futuras se apropien de sus raíces culturales, pues así se salvaguarda la historia y la identidad colectiva en medio de la modernidad.

En su mensaje, el presidente De La Espriella enfatizó que, mientras los niños continúen asumiendo con orgullo su papel de guardianes de la cultura, el país podrá mirar hacia adelante sin perder de vista lo que lo define. De acuerdo con sus palabras: "Mientras nuestros niños lleven con orgullo sus raíces y mantengan vivas nuestras tradiciones, habrá una Patria que mira al futuro sin olvidar de dónde viene". Para culminar este reconocimiento, el mandatario celebró al vallenato, la cultura y al país, dejando claro que estos elementos son esenciales en la construcción de una identidad nacional fuerte.

Durante el evento, se presentó además un momento emotivo cuando el presidente cantó la canción ‘Así me hizo Dios’, popularizada por Diomedes Díaz, junto a los integrantes del conjunto vallenato infantil. Luego del acto, De La Espriella les hizo una solicitud especial: los invitó a ser parte de la celebración de los quince años de su hija Lucía, evento que organizará a finales de octubre. La conmemoración había sido aplazada tras el terremoto en Chocó ocurrido el 10 de agosto del presente año, hecho que el mandatario recordó durante su invitación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de los niños en la conservación del vallenato según Abelardo De La Espriella?

De acuerdo con Abelardo De La Espriella, los niños desempeñan un papel fundamental en la conservación del vallenato y otras manifestaciones culturales del país, ya que su aprendizaje y dedicación permiten mantener vivas estas expresiones que forman parte de la identidad colombiana. El presidente destacó que las nuevas generaciones son garantes de la tradición y la herencia musical, siendo su entusiasmo motivo de esperanza para el futuro cultural de Colombia.

¿Por qué se aplazó la celebración del quinceañero de la hija de Abelardo De La Espriella?

Según lo contado por el propio presidente durante el evento en Valledupar, la celebración de los quince años de su hija Lucía fue aplazada debido al terremoto que se registró en Chocó el 10 de agosto del presente año. De La Espriella mencionó este suceso al invitar al conjunto vallenato infantil a participar en la fiesta reprogramada, la cual se planea para finales de octubre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.