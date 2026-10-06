Por: EL PILON SA

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La Secretaría de Seguridad y Convivencia llevó a cabo un operativo de control en el barrio La Granja, en la ciudad de Valledupar, que concluyó con el cierre temporal de un hotel. Esta acción fue desarrollada por la Alcaldía municipal como parte de los procedimientos habituales destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales de los establecimientos dedicados al hospedaje, dentro del Plan Jano, según información suministrada por la propia Administración municipal.

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Durante la inspección, las autoridades constataron que el mencionado hotel no poseía la documentación necesaria para prestar servicios de alojamiento de acuerdo con la normativa vigente. El secretario de Seguridad y Convivencia, Alcides Pareja, indicó que el principal motivo para la imposición de la medida de sellamiento temporal fue la ausencia de los documentos requeridos para el desarrollo de la actividad comercial de hospedaje. Esta irregularidad constituye una vulneración grave a las normas establecidas para el funcionamiento legal de dichos establecimientos, según lo indicado oficialmente.

Como parte de las revisiones que se efectuaron durante el operativo, se identificó la presencia de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban hospedados en el hotel. Ambos individuos no portaban documentos que acreditaran su estadía legal en territorio colombiano. Por este motivo, fueron puestos a disposición de Migración Colombia, la entidad encargada de verificar el estatus migratorio y la legalidad de la presencia de extranjeros en el país, según confirmó la administración local.

El operativo incluyó además la verificación de las condiciones de alojamiento y del cumplimiento en la utilización del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros, conocido por sus siglas como SIRE. Este sistema establece la obligación de los hoteles y demás sitios de hospedaje de reportar de manera oportuna la presencia de ciudadanos extranjeros en sus instalaciones, como parte de los controles que fomentan la seguridad y la supervisión migratoria, según lo planteado en el informe oficial.

La jornada de control forma parte de las acciones preventivas que las autoridades municipales desarrollan periódicamente en Valledupar para supervisar el funcionamiento de establecimientos relacionados con el hospedaje. Estas acciones buscan, según la Alcaldía, garantizar que los empresarios cumplan con los requisitos legales y con la regulación aplicable a la atención y alojamiento de ciudadanos extranjeros en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue cerrado temporalmente el hotel en La Granja, Valledupar?

El hotel fue cerrado temporalmente porque, durante un operativo, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Valledupar determinó que no contaba con la documentación exigida para ofrecer servicios de hospedaje, tal como lo señaló el secretario Alcides Pareja. La falta de estos documentos violaba las normas relativas al funcionamiento de establecimientos de alojamiento, lo que motivó la medida de sellamiento.

¿Qué es el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) y cómo se aplica en hoteles?

El Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros, conocido como SIRE, es una herramienta a través de la cual los hoteles y otros establecimientos de hospedaje deben reportar la presencia de ciudadanos extranjeros en sus instalaciones. Durante el operativo en Valledupar, las autoridades revisaron que el hotel cumpliera con esta obligación, ya que es fundamental para supervisar y verificar la situación migratoria de los huéspedes extranjeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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