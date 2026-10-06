Por: EL PILON SA

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El arroz de palito con carne desmechada, plátano amarillo y aguapanela constituye una imagen icónica de la cocina vallenata, en tanto que en La Guajira este cereal adquiere protagonismo en platos acompañados por camarón seco, chipi chipi o pescado seco. Sin embargo, detrás de estas tradiciones gastronómicas existe una compleja red de agricultores, semillas, molinos y comercializadores que atraviesan una crisis preocupante. El principal desafío para el consumidor radica en cómo mantener un producto accesible, sin que su producción represente pérdidas para quienes lo cultivan, según el desarrollo informativo de El Pilón.

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La crisis arroja dos posiciones: por un lado, el Ministerio de Agricultura, liderado por Indalecio Dangond, cuestiona la viabilidad de cultivar arroz en ciertas zonas como La Guajira y duda de los resultados de las inversiones realizadas. Por su parte, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicita alivios financieros, mejores condiciones de comercialización y reconocimiento por sus inversiones en tecnología e infraestructura. Mientras tanto, el Gobierno anuncia un nuevo modelo productivo a partir de 2027.

La identidad del arroz en la región Caribe se refleja no solo en su papel dentro de la gastronomía local, sino también en las cifras de consumo. Una publicación de febrero de 2023 citada por la Cámara Induarroz de la ANDI ubicaba el consumo regional del cereal en cerca de 50 kilos por persona al año, aunque el promedio nacional era de 42 kilos. Datos de Fedearroz Valledupar muestran que el consumo per cápita nacional bajó de 45,22 kilos en 2024 a 41,52 kilos en 2025, lo que representa una reducción del 8,2 %.

En Valledupar, la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de Fedearroz, establecida en 2018 según EL PILÓN, supuso una inversión cercana a $11.800 millones, enfocada en fortalecer capacidades productivas e infraestructura. Además, la ciudad aloja una planta de semillas que ofrece variedades como Fedearroz 67, Fedearroz 70, Fedearroz 2000 y Fedearroz 2020, resultado de procesos de investigación de aproximadamente diez años.

El ministro Dangond, en declaraciones recientes y boletines oficiales, aclara que sus advertencias sobre no sembrar arroz estaban dirigidas a la situación crítica específica de La Guajira, referenciando cinco años consecutivos de pérdidas en esa región. Dangond también cuestiona el uso de semilla no certificada en más del 70 % del área cultivada, aunque los datos de soporte no se anexan. Por otro lado, Fedearroz atribuye parte de la crisis a los bajos precios y factores climáticos recientes, y demanda refinanciar deudas para mantener la capacidad productiva de los agricultores.

La discusión se enmarca en antecedentes de control fiscal y exigencias a la federación por el uso de recursos, según un hallazgo de la Contraloría reportado en 2026 por El Espectador, sin que ello constituya todavía una declaración de responsabilidad. Aunque existen diferencias en el diagnóstico y las cifras, tanto Gobierno como gremio reconocen la urgencia de recuperar la sostenibilidad del sector y garantizar el acceso al arroz, parte esencial de la tradición alimentaria vallenta y guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Fedearroz y el Ministerio de Agricultura sobre el arroz en el Caribe?

El conflicto surge por la discrepancia en el diagnóstico y las soluciones frente a la crisis arrocera en regiones como La Guajira y Valledupar. Mientras el Ministerio de Agricultura, bajo Indalecio Dangond, afirma que en ciertas condiciones ya no es viable sembrar arroz y cuestiona la eficacia de las inversiones, Fedearroz defiende su gestión y solicita alivios financieros, además de destacar su papel en la investigación y oferta de semillas certificadas. La tensión también se relaciona con dudas sobre el uso de recursos parafiscales y una preocupación común: evitar que la producción deje de ser sostenible para los agricultores.

¿Qué diferencia existe entre las semillas certificadas y las no certificadas en el sector arrocero?

La semilla certificada, según Fedearroz, es resultado de procesos de investigación científica que pueden extenderse hasta diez años y garantiza ventajas como mayor germinación, vigor y pureza genética. El uso de semilla no certificada —criticada por el ministerio— estaría asociado a menores rendimientos y problemas de productividad. La discusión sobre este punto radica en que, según declaraciones del Ministerio, más del 70 % de las áreas sembradas aún utilizan semilla no certificada, aunque los datos específicos no se adjuntan en los boletines oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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