Por: VALORA ANALITIK

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Los pensionados en Colombia, en su gran mayoría, no reciben el pago del auxilio de transporte, a pesar de que su mesada llegue a casi $3.500.000. Sin embargo, hay una excepción en la que sí se reconoce ese pago a favor del jubilado.

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Según la Ley 15 de 1959 y la jurisprudencia laboral colombiana, el auxilio de transporte ($249.095 en 2026) es una prestación creada solamente para compensar los gastos de desplazamiento de los trabajadores activos.

Esto quiere decir que la norma se refiere a los trabajadores que deben desplazarse desde su residencia hasta su lugar de trabajo, y no a los pensionados en Colombia.

La ley explica que, al no existir una relación laboral ni la obligación de desplazarse a un puesto de trabajo, los fondos de pensiones (Colpensiones o las administradoras privadas) no lo incluyen en la mesada.

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De esta manera, mientras un trabajador que gana el mínimo recibe en 2026 un total de $2.000.000 ($1.750.905 de salario básico + $249.095 de auxilio de transporte), un pensionado con mesada mínima recibe únicamente el valor base del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente ($1.750.905).

De acuerdo con la ley, a esta mesada se le aplica el descuento obligatorio del 4 % por aporte a salud, correspondiente a las mesadas de un salario mínimo.

Sin embargo, si una persona ya pensionada decide trabajar mediante un contrato laboral formal, devenga hasta dos salarios mínimos ($3.501.810 en 2026) y requiere desplazarse a su lugar de trabajo, el empleador está obligado a pagarle el auxilio de transporte dentro de su nuevo salario, de forma independiente a su pensión.

Este pago no se recibe dentro de la mesada que paga el respectivo fondo de pensiones, sino dentro del salario que paga el empleador.

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