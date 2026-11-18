Viajar en la parte trasera de un carro no significa que los pasajeros puedan olvidarse del cinturón de seguridad. En Colombia, la normativa de tránsito también contempla obligaciones para quienes ocupan estos puestos y establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 769 de 2002, el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros deben utilizar el cinturón de seguridad en todas las vías del país, incluidas las urbanas.

Sin embargo, la exigencia también se extiende a la parte trasera bajo ciertas condiciones. Los vehículos fabricados, ensamblados o importados desde 2004 deben contar con cinturones de seguridad en esos puestos. Además, según la Resolución 19200 de 2002 del Ministerio de Transporte, los ocupantes deben utilizar correctamente los dispositivos instalados en el asiento que ocupan.

Esto significa que, si una persona viaja en un vehículo anterior a 2004 que sí tiene cinturones en la parte trasera, también debe utilizarlos. La obligación depende de la disponibilidad de estos elementos y de las disposiciones que aplican a cada automotor.

Lee También

¿De cuánto es la multa por no usar el cinturón?

Quienes incumplan esta norma pueden recibir un comparendo por la infracción C06, contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y puede recaer sobre el conductor o el propietario del vehículo.

La regulación también contempla condiciones especiales para el transporte escolar. La Ley 2393 de 2024 establece que estos vehículos deben tener cinturones de tres puntos de anclaje para cada ocupante y que su uso es obligatorio durante todo el recorrido. El adulto acompañante debe verificar que los pasajeros cumplan esta disposición.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.