El mercado automotor colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 279.387 vehículos nuevos en el país, cifra que representa un crecimiento del 39.5 % frente al mismo periodo de 2025 y que ya supera el total de registros alcanzado durante todo el año pasado, de acuerdo con cifras de Fenalco.

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El comportamiento del sector también quedó reflejado en los resultados de octubre, mes en el que se matricularon 32.175 vehículos nuevos. Esto significó un incremento del 27.4 % frente al mismo mes de 2025 y el mejor registro para un octubre desde 2014.

Las cifras evidencian la recuperación y el dinamismo que viene mostrando la industria automotriz en Colombia, con un mercado en el que también empiezan a tomar mayor protagonismo las tecnologías eléctricas e híbridas.

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De acuerdo con el último informe de Fenalco, durante octubre se matricularon 4.603 vehículos eléctricos, lo que representó un crecimiento del 120.2 % frente al mismo mes del año anterior. En otras palabras, este segmento más que duplicó sus registros en comparación con octubre de 2025.

Por su parte, los vehículos híbridos alcanzaron las 10.610 unidades matriculadas durante ese mes, con un aumento del 53.7 % frente al mismo periodo del año anterior. Estos resultados muestran el avance de las alternativas de movilidad electrificada dentro del mercado nacional.

Vehículos comerciales y SUV, entre los segmentos que más crecieron

El comportamiento positivo de octubre también se evidenció en diferentes categorías del mercado automotor. Los vehículos comerciales de pasajeros encabezaron el crecimiento, con un aumento del 54.1 % frente al mismo mes de 2025.

En segundo lugar se ubicaron los SUV, segmento que registró un incremento del 42.1 %, mientras que las vans tuvieron un crecimiento del 30 %.

Sobre el panorama del sector, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, destacó que las matrículas acumuladas durante los primeros diez meses del año ya superaron el total registrado en 2025.

El directivo señaló que este comportamiento es una muestra de la dinámica que está teniendo el mercado y de las oportunidades que representa para la economía colombiana.

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Salón del Automóvil llega en medio del crecimiento del mercado

Este panorama coincide con la edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil, que se lleva a cabo en Corferias, Bogotá, entre el 12 y el 22 de noviembre de 2026.

El evento reúne a 83 marcas y más de 600 vehículos en exhibición, en una edición que busca mostrar las novedades y tendencias de la industria.

La edición de este año se desarrolla en medio de un mercado que acumula 279.387 matrículas entre enero y octubre, con un crecimiento del 39.5 %, y que tiene en los vehículos eléctricos e híbridos dos de sus segmentos con mayor expansión.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.