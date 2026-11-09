La propuesta del Gobierno Nacional de aumentar los impuestos a los vehículos electrificados tiene en alerta al sector automotor colombiano. La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) advirtió que la iniciativa pondría en riesgo la continuidad de 19 marcas en el país, debido al impacto que tendría el incremento de la carga tributaria sobre sus operaciones y sus ventas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Tesla perdió velocidad y hay sorpresa por el carro más vendido durante octubre en Colombia)

La preocupación del gremio está relacionada con la llamada Ley de Rescate, que contempla aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) para los vehículos electrificados del 5 al 19 %. Según Aconauto, este cambio tendría consecuencias especialmente fuertes para las compañías cuyos portafolios están conformados principalmente por carros eléctricos e híbridos.

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la asociación, señaló que la propuesta podría afectar de manera irreversible el negocio de estas marcas en Colombia. Además, advirtió que el incremento del IVA elevaría los precios de estos vehículos cerca de un 14 % y reduciría su demanda.

Lee También

De acuerdo con las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), procesadas por Aconauto, las 19 marcas con portafolios electrificados comercializaron 30.658 unidades entre enero y octubre de 2026. De ese total, 25.721 correspondieron a vehículos eléctricos y 4.937 a híbridos.

El gremio estima que, si se aprueba el incremento tributario, el mercado automotor podría contraerse al menos un 40 %. El escenario también pondría en dificultades a las compañías para mantener sus operaciones, con posibles consecuencias sobre los empleos y el respaldo que reciben los propietarios de estos vehículos en el país.

La alternativa que propone Aconauto al Gobierno

Ante este panorama, Aconauto hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para que revisen la propuesta y contemplen otro esquema tributario que permita aumentar el recaudo sin afectar de la misma manera al sector.

La alternativa del gremio consiste en establecer un IVA unificado del 10 % para todos los vehículos, eliminar el impuesto nacional al consumo y promover el regreso del impuesto de industria y comercio (ICA) en las ciudades a su anterior tarifa de 6.9 por mil.

Según las proyecciones de la asociación, estos cambios permitirían que el mercado automotor colombiano alcance las 500.000 unidades vendidas al año y, al mismo tiempo, aumente el recaudo fiscal.

(Ver también: Cuánto cuesta mantener una Toyota Sequoia en Colombia; comprarla es solo la punta del iceberg)

Por ahora, Aconauto insiste en que el Gobierno debe replantear el incremento del IVA antes de que avance la iniciativa, pues considera que una mayor carga tributaria podría afectar la oferta de vehículos electrificados, la renovación del parque automotor y la transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental.

* Pulzo.com se escribe con Z