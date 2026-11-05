Comprar carro por un precio inferior al del mercado es una posibilidad que vuelve a estar sobre la mesa en Colombia. La Dian habilitó nuevas subastas virtuales durante noviembre, con vehículos cuyos precios de partida van desde los 8,1 millones de pesos.

Sigue a PULZO en Discover

La convocatoria incluye camionetas, automóviles particulares y modelos de marcas reconocidas. Entre las opciones más económicas aparece una Chevrolet Luv TFR modelo 1993, con precio base de 8,1 millones pesos. También figura una Chevrolet Captiva Sport modelo 2014, cuyo valor inicial es de 14,6 millones de pesos.

La oferta no se queda en esos modelos. Quienes buscan vehículos de segmentos superiores pueden encontrar un Audi Q7 3.0 TDI modelo 2008, desde 32,2 millones de pesos, y un Mercedes-Benz C 200 modelo 2020, cuyo precio de partida es de 77,7 millones de pesos.

Estos valores corresponden a las ofertas iniciales y no necesariamente al monto final que deberá pagar quien se quede con el automotor. La adjudicación depende de las pujas de los participantes.

Lee También

Además, la Dian anunció que todos los jueves incorpora nuevos lotes de vehículos provenientes de Renting Colombia. Sobre esta convocatoria, la entidad destacó: “¡Todos los jueves! Llegan nuevas oportunidades de vehículos provenientes de Renting Colombia”.

¿Cuándo cierran las subastas de la Dian?

De acuerdo con el calendario divulgado, una de las convocatorias abrió el 3 de noviembre al mediodía y cierra el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana. La segunda comenzó el 4 de noviembre a las 12:00 del día y termina el 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

¿Cómo participar y qué debe tener en cuenta?

El proceso se adelanta mediante la plataforma El Martillo del Banco Popular. Los interesados deben registrarse, crear un usuario y una contraseña, y disponer de una cuenta para los depósitos exigidos durante las pujas.

Los vehículos se entregan en el estado en que fueron encontrados. Por eso, antes de ofertar, conviene revisar las condiciones particulares de cada automotor, pues la adjudicación no incluye reparaciones ni adecuaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z