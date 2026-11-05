Quienes están buscando comprar un vehículo tendrán una nueva alternativa durante noviembre. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó varias subastas virtuales en las que aparecen automóviles y camionetas de distintas marcas y años, con precios iniciales que van desde los $8,1 millones.

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La oferta reúne automotores que llegaron a manos del Estado por procesos de decomiso, abandono, aprehensión e incautación. Los interesados pueden conocer las características de cada uno y presentar sus propuestas económicas mediante El Martillo, plataforma del Banco Popular habilitada para este tipo de ventas.

Entre los vehículos que llaman la atención por sus precios de partida está una Chevrolet Luv TFR modelo 1993, cuyo valor inicial es de $8,1 millones. También figura una Chevrolet Captiva Sport de 2014, con una base de $14,6 millones.

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El catálogo incluye, además, modelos de marcas de gama alta. Un Audi Q7 3.0 TDI de 2008 aparece con un precio inicial de $32,2 millones, mientras que un Mercedes-Benz C 200 modelo 2020 tiene una base de $77,7 millones.

Estos valores no corresponden necesariamente al monto por el que terminarán vendidos los automotores. Son precios de partida para las pujas, por lo que el costo de adjudicación dependerá de las ofertas que reciban y de las reglas establecidas para cada lote.

¿Qué carros ofrece la DIAN en la subasta de noviembre?

La convocatoria incluye vehículos de diferentes segmentos y años de fabricación. Entre las referencias destacadas por la entidad y divulgadas por Noticias RCN están:

Chevrolet Luv TFR modelo 1993: precio base de $8,1 millones.

Chevrolet Captiva Sport modelo 2014: precio base de $14,6 millones.

Audi Q7 3.0 TDI modelo 2008: precio base de $32,2 millones.

Mercedes-Benz C 200 modelo 2020: precio base de $77,7 millones.

La lista completa y las condiciones de cada automotor se encuentran en El Martillo del Banco Popular. Allí es posible consultar la información específica de los lotes antes de decidir si se presenta una oferta.

Fechas de las subastas de vehículos de la DIAN

El calendario de noviembre contempla dos convocatorias con horarios de cierre diferentes. La primera abrió el martes 3 de noviembre, a las 12:00 del mediodía, y tiene previsto finalizar el viernes 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana.

La segunda comenzó el miércoles 4 de noviembre, también al mediodía, y permanecerá habilitada hasta el lunes 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

Los interesados deben comprobar en la plataforma a cuál de las convocatorias pertenece el vehículo que les interesa, pues cada lote tiene sus propios tiempos y condiciones para recibir ofertas.

¿Cómo participar en las subastas de la DIAN?

El proceso se realiza por internet, a través de El Martillo del Banco Popular. Para ingresar, los ciudadanos deben contar con un usuario y una contraseña en esa plataforma. También necesitan disponer de una cuenta independiente para efectuar los depósitos requeridos antes de presentar sus propuestas.

Una vez registrados, pueden revisar el catálogo, identificar los vehículos disponibles y consultar las condiciones particulares de cada lote. Antes de ofertar, es importante verificar los datos publicados y los requisitos establecidos para la convocatoria.

La presentación de una oferta no garantiza que el vehículo sea adjudicado al participante. La asignación depende de las reglas de la subasta y de las propuestas económicas recibidas durante el periodo habilitado.

Advertencia para quienes quieran comprar un vehículo en subasta

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los interesados es que los automotores se venden en las condiciones en que fueron encontrados. Esto significa que la DIAN no garantiza que estén listos para circular ni que hayan sido sometidos a reparaciones o acondicionamientos antes de su entrega.

Por esa razón, el precio base no debe ser el único factor para decidir si conviene participar. El estado físico y mecánico del vehículo, los posibles arreglos, su ubicación y los gastos adicionales asociados a la adquisición pueden influir en el costo final.

La recomendación es revisar con cuidado la ficha de cada lote y consultar las condiciones de venta directamente en El Martillo del Banco Popular. También es importante realizar el proceso únicamente por los canales oficiales, sin recurrir a intermediarios que prometan adjudicaciones o precios especiales por fuera de la plataforma.

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