Comprar un carro híbrido o eléctrico en Colombia podría dejar de tener una de las ventajas económicas que ha impulsado la adquisición de estos vehículos. El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso una modificación que eliminaría el beneficio que permite a sus propietarios recuperar el IVA pagado, por lo que tendrían que asumir un costo mayor al adquirirlos.

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La propuesta establece que, a partir del 1 de enero de 2028, estos automotores pasen a estar gravados con una tarifa del 19 % de IVA. Actualmente, cuentan con una tarifa del 5 % y sus compradores pueden solicitar la devolución del impuesto ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), siempre que cumplan los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

La modificación hace parte del proyecto de Ley de Rescate Económico que el Gobierno presentó el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes. La iniciativa reúne varias medidas tributarias con las que busca conseguir recursos adicionales para las finanzas públicas de 2027 y los años siguientes.

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Ese mecanismo ha permitido que el costo efectivo de adquisición sea menor. Según explicó Semana, un comprador que pagó $105 millones por un vehículo durante 2026 puede solicitar la devolución de $5 millones correspondientes al IVA. De esta manera, recupera una parte del dinero que desembolsó por el automotor.

Entre las condiciones del trámite está contar con la certificación correspondiente de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que acredita al automotor para acceder al incentivo tributario.

Sin embargo, con el cambio planteado por el Ejecutivo, esa devolución dejaría de estar disponible y el vehículo podría alcanzar un valor de $119 millones. La diferencia estaría en que el comprador ya no tendría la posibilidad de recuperar el impuesto, como ocurre actualmente.

La devolución ha tenido una demanda importante. La Dian reportó un aumento de solicitudes por parte de compradores de vehículos eléctricos e híbridos, situación que llevó a la entidad a adoptar medidas para atender los trámites y facilitar el acceso de los ciudadanos al procedimiento.

Aunque el proyecto ya fue radicado en la Cámara de Representantes, la modificación del IVA todavía no es una norma vigente. Para que entre en aplicación, la iniciativa debe superar los debates correspondientes en el Congreso y recibir la aprobación de las dos cámaras.

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