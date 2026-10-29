Microsoft abre la puerta a la salida de miles de trabajadores mientras destina miles de millones de dólares a la inteligencia artificial. La compañía tecnológica ofrece un programa de retiro voluntario a cerca de 60.000 empleados, una cifra que equivale a más de una cuarta parte de su plantilla global, en medio de sus esfuerzos por ajustar costos y reorganizar sus operaciones.

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La propuesta no significa que todos esos puestos vayan a desaparecer, pues cada trabajador podrá decidir si acepta las condiciones. Sin embargo, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa la incertidumbre laboral que atraviesa el sector tecnológico, donde las grandes empresas están replanteando sus equipos al tiempo que amplían sus inversiones en nuevas tecnologías.

¿A qué empleados de Microsoft les ofrecen indemnización?

La propuesta está dirigida a trabajadores elegibles de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. Microsoft cuenta con alrededor de 223.000 empleados a nivel mundial, según sus cifras de junio de 2026.

Entre las áreas que participan en el programa figuran equipos relacionados con Copilot, Xbox, Windows y dispositivos, además de algunas divisiones administrativas y financieras. No obstante, la oferta no cobija a toda la compañía: existen exclusiones en áreas como ventas, marketing y determinados equipos vinculados con centros de datos.

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La empresa plantea la medida como una alternativa para quienes ya contemplaban abandonar la organización. Los empleados que acepten recibirán condiciones similares a las de los paquetes habituales de indemnización, aunque los detalles dependerán del mercado y de las condiciones aplicables.

El plazo para tomar una decisión vence a comienzos de diciembre, de acuerdo con los reportes sobre el programa.

La inteligencia artificial está en el centro de la estrategia

La decisión llega mientras Microsoft amplía su infraestructura para desarrollar y operar servicios de inteligencia artificial. Este esfuerzo exige inversiones multimillonarias en centros de datos, capacidad informática y otros recursos necesarios para sostener herramientas como Copilot.

Para los trabajadores, el panorama plantea una pregunta importante: cómo cambiarán los equipos y las oportunidades laborales mientras la empresa reorganiza sus recursos para competir en el negocio de la IA.

Aunque el programa coincide con esa transformación, no significa que los 60.000 puestos estén amenazados de eliminación ni que todos vayan a ser reemplazados por sistemas automatizados. Microsoft presenta la iniciativa como una salida voluntaria para determinados trabajadores y una herramienta de flexibilidad organizacional.

No es la primera oferta de salida del año

Esta es la segunda iniciativa de este tipo que Microsoft pone en marcha durante 2026. Meses atrás, la compañía ofreció un programa de retiro voluntario a un grupo más reducido de empleados en Estados Unidos. Cerca de un tercio de los trabajadores elegibles aceptó aquella propuesta, según reportes publicados sobre el proceso.

La nueva oferta amplía considerablemente el universo de posibles beneficiarios, aunque todavía no se conoce cuántos empleados decidirán salir.

Para quienes reciban la propuesta, la decisión implica evaluar la indemnización, la antigüedad, las perspectivas de encontrar otro empleo y las posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Por ahora, Microsoft no ha anunciado que la iniciativa vaya a traducirse automáticamente en despidos adicionales para quienes decidan quedarse.

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