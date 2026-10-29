Por: Mall y Retail

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Continuando con el análisis del Mapa Nacional del Retail 2026, en esta edición Mall & Retail aborda la categoría de Moda Infantil, un negocio que crece mientras disminuye el número de nacimientos en Colombia. Las siete compañías incluidas en nuestro estudio alcanzaron ingresos operacionales por $830.913 millones durante 2025, un aumento del 7,6 % frente al año anterior. Sin embargo, sus ganancias conjuntas fueron de $22.194 millones, equivalentes a un margen neto del 2,7 %.

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La categoría participa en una industria de consumo relevante. Según el Observatorio Inexmoda–Raddar, los hogares colombianos gastaron $36,7 billones en productos de moda durante 2025, un incremento nominal del 10,3 %.

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Las tendencias que transforman el consumo infantil

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La ropa infantil tiene una demanda de reposición asociada al crecimiento de los niños, los cambios de talla, el calendario escolar y las celebraciones. Pero esa necesidad recurrente no elimina la sensibilidad al precio. En septiembre de 2025, según Inexmoda, las ventas del segmento infantil aumentaron un 16 %, impulsadas por un 18 % más de unidades comercializadas y una reducción del 2 % en los precios. En el mismo mes, la moda masculina y femenina crecieron cerca del 2 %.

Las familias combinan prendas funcionales y resistentes con productos que responden a las preferencias de los niños. Euromonitor identifica una diferenciación entre hogares que priorizan precios económicos y consumidores dispuestos a pagar más por calidad, diseño o marca. Las licencias de personajes, el vestuario deportivo, el calzado y los accesorios amplían las ocasiones de compra. Al mismo tiempo, las plataformas digitales facilitan comparar precios y surtidos, mientras la reventa gana espacio porque muchas prendas dejan de servir por la talla antes de desgastarse.

Por qué es un mercado tan fragmentado

Según Euromonitor International, C.I. Hermeco, operadora de Offcorss, y Crystal tuvieron participaciones cercanas al 6 % cada una en 2025, mientras Estrategia Comercial de Colombia alcanzó aproximadamente el 5 %. Las tres reunieron alrededor del 17 % del valor del mercado nacional, frente a un 83 % distribuido entre numerosos participantes.

La fragmentación responde a la diversidad de edades, tallas, estilos y presupuestos. Una marca que atiende a recién nacidos no necesariamente compite en las mismas condiciones que otra dirigida a adolescentes. Además, fabricantes regionales, tiendas independientes, cadenas generalistas con líneas infantiles y vendedores digitales participan con estructuras de costos y coberturas diferentes. Euromonitor estima que Hermeco pasó del 8 % del mercado en 2022 al 6 % en 2025, señal de una competencia que redistribuye participación.

Qué revela el mapa nacional del retail 2026

Mic lideró el ranking de Mall & Retail con ingresos por $389.273 millones, un crecimiento del 13,0 %. El estudio consolida la información de Maquila Internacional de Confección y Estrategia Comercial de Colombia. Su participación en los ingresos de las siete compañías fue del 46,8 %, con ganancias por $12.646 millones y margen neto del 3,2 %.

En segundo lugar se ubicó Offcorss, con ingresos de $257.716 millones y crecimiento del 7,7 %. Sus ganancias pasaron de $1.344 millones en 2024 a $5.421 millones en 2025, aunque el margen neto se situó en el 2,1 %.

Entre Mic y Offcorss sumaron el 77,9 % de las ventas de la muestra. Esta concentración no contradice la fragmentación descrita por Euromonitor: Mall & Retail compara siete compañías seleccionadas y la consultora estima las participaciones sobre el mercado nacional completo.

Tomaticos ocupó el tercer puesto con ingresos de $58.882 millones, una disminución del 11,7 %,

Menos nacimientos, mayores exigencias comerciales

Colombia registró 441.537 nacimientos en 2025, según el DANE. Su tendencia descendente reducirá gradualmente la base potencial de compradores de ropa para bebés y luego la de otras edades. No implica una caída inmediata de ingresos: también importan el gasto por niño, la frecuencia de renovación y la participación de cada marca. Por ello, las compañías exploran segmentos adolescentes, calzado y prendas para distintas ocasiones. Offcorss, por ejemplo, ha ampliado su portafolio para atender necesidades adicionales de una misma familia.

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Para los centros comerciales, la categoría complementa calzado, juguetería, entretenimiento y gastronomía, pero las decisiones de mezcla comercial deben sustentarse en ventas por m², rotación, perfil demográfico de la zona de influencia y capacidad financiera del operador. Para los inversionistas la prioridad es distinguir crecimiento de ingresos de generación efectiva de utilidades. El desafío futuro no será solo vender ropa a una población infantil menor, sino ganar participación sin comprometer los márgenes. Esa será la diferencia entre expansión comercial y crecimiento sostenible. Vigilar la evolución de los márgenes y la productividad por tienda será esencial para determinar si su estrategia sí genera valor.

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