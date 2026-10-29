Pensionados de fondos privados de pensiones, agrupados en Apenpri, pidieron al presidente Abelardo De la Espriella y al Congreso intervenir de manera urgente ante la situación que enfrentan sus mesadas.

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Según una carta enviada al Gobierno, algunos jubilados llevan varios años sin recibir aumentos y otros han sufrido reducciones de entre 20 % y 40 % en sus ingresos.

El gremio sostiene que las mesadas deberían ajustarse anualmente de acuerdo con el incremento del IPC, como establece la legislación colombiana, pero asegura que esta regla no se estaría cumpliendo.

Afirma que los pensionados de Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia han perdido poder adquisitivo y enfrentan una creciente incertidumbre económica.

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Apenpri atribuye parte del problema a cambios introducidos desde 2009 con la creación de los multifondos. Según los pensionados, esta medida no produjo los resultados esperados y han perdido más de 12 % del capital que respalda sus pensiones.

La situación se agrava porque en el régimen privado las mesadas se recalculan periódicamente según el saldo disponible, la rentabilidad y la expectativa de vida.

Por ello, el gremio pidió al Gobierno adoptar medidas que garanticen una vejez digna y eviten que la descapitalización siga reduciendo las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez.

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