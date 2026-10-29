El presidente de Grupo Avianca, Gabriel Oliva, advirtió en diálogo con La República que el fuerte aumento del precio del combustible de aviación está generando una nueva crisis para las aerolíneas.

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El jet fuel ha subido más de 100% y pasó de representar entre 30% y 35% de los costos de las compañías a superar el 40%. Ante este escenario, las empresas deberán trasladar parte de ese incremento a las tarifas y revisar la rentabilidad de sus rutas.

Oliva señaló que el problema podría mantenerse durante 2027, por lo que la industria enfrenta un periodo de estancamiento, con posibles reducciones de capacidad y cancelación de rutas que no sean rentables.

Avianca asegura estar financieramente preparada, pero revisará cuidadosamente sus costos, operaciones y capacidad.

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Colombia mantiene un papel estratégico para Avianca: el mercado nacional representa cerca de 50% de su operación y la compañía ha invertido US$6.000 millones en el país después de la pandemia.

Además, opera unos 750 vuelos diarios y moviliza cerca de 40 millones de pasajeros al año.

El directivo también alertó sobre las limitaciones de infraestructura aeroportuaria, especialmente en El Dorado, donde la capacidad declarada es de 74 operaciones por hora, pero actualmente se realizan unas 66.

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