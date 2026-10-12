Viajar por Colombia podría ser más económico si prospera una propuesta que busca reducir los impuestos a los tiquetes aéreos. Los congresistas Esteban Quintero y Juan Fernando Caicedo presentaron un proyecto de ley para bajar el IVA de los pasajes del 19 % al 5 %, con una medida que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2030.

Sigue a PULZO en Discover

“Queremos que más colombianos viajen por Colombia, que sea más accesible. Por eso proponemos reducir el IVA hasta el 31 de diciembre de 2030”, sostuvo el senador Quintero.

La iniciativa pretende incentivar los desplazamientos dentro del país y apoyar al sector turístico, especialmente en el Eje Cafetero, una región afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los promotores consideran que una reducción en el precio de los vuelos ayudaría a impulsar la actividad económica de los destinos nacionales.

Los congresistas también argumentaron que el turismo todavía afronta las consecuencias de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto, en 2019 los ingresos del sector superaron los 25,3 billones de pesos, mientras que en 2020 cayeron a 13,9 billones de pesos, según registros del DANE.

Lee También

Aunque actividades como la hotelería y la compra de vuelos mostraron una recuperación desde 2021, los resultados no habrían alcanzado los niveles anteriores a la emergencia sanitaria.

Otro de los argumentos de los autores es que el fin de los incentivos tributarios aplicados durante la pandemia coincidió con incrementos en las tarifas aéreas. Según los datos presentados por los congresistas, entre 2022 y 2023 hubo aumentos en los tiquetes hacia destinos como San Andrés, Santa Marta, Bogotá, Cartagena y Medellín.

Los promotores sostienen que reducir el impuesto permitiría estimular los viajes turísticos. En el documento, la propuesta señala que mantener el IVA en el 5 % “se constituiría para los ciudadanos en un estímulo importante para la realización de viajes turísticos”.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de una reducción aprobada. Su eventual aplicación dependerá del trámite y la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.