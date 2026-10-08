Hay quienes quieren empezar a hacer entrenamiento de fuerza en casa, pero no necesariamente tienen espacio para almacenar mancuernas, barras y discos. En ese escenario, los accesorios compactos pueden ser una alternativa para sumar ejercicios a la rutina sin convertir una habitación en un gimnasio.

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Entre las opciones disponibles encontré este entrenador de brazos Twister, un accesorio con sistema de resistencia por resortes de acero que cuesta 64.701 pesos.

Su propuesta es sencilla: permite trabajar principalmente pecho, brazos y hombros mediante diferentes ejercicios y cuenta con dos niveles de resistencia fijos: 40 y 90 libras. No tiene un dial para seleccionar progresivamente distintos pesos.

Dos niveles de resistencia para cambiar la dificultad

Una de las características que más llama la atención es que el entrenador permite elegir entre 40 y 90 libras de resistencia.

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La primera configuración puede utilizarse como punto de entrada para quienes están familiarizándose con el movimiento, mientras que la segunda aumenta considerablemente el desafío.

Eso sí, hay que tener claro que no se trata de una resistencia variable: son únicamente dos ajustes predeterminados. De hecho, una de las opiniones señala que al comprador le habría gustado contar con más opciones y superar las 90 libras.

El mecanismo central está construido con resortes de acero, descritos por el fabricante como un sistema diseñado para proporcionar una resistencia constante durante los ejercicios.

¿Qué músculos se pueden trabajar?

El accesorio está planteado para realizar ejercicios dirigidos a la parte superior del cuerpo, especialmente pecho, brazos y hombros.

La idea es utilizar la resistencia del mecanismo mientras se realizan diferentes movimientos de fuerza. Las asas cuentan con espuma antideslizante, pensada para facilitar el agarre durante las sesiones.

El producto también incluye acceso a una biblioteca de videos de entrenamiento. Para consultarla, el usuario debe escanear el código incluido en el producto, de manera que pueda revisar tutoriales y referencias sobre la ejecución de los ejercicios.

Esto puede resultar útil para quien está empezando a incorporar este tipo de accesorio y quiere tener una referencia visual sobre los movimientos.

¿A quién le serviría este producto?

Este entrenador de brazos puede interesar a personas que quieren incorporar ejercicios de fuerza para la parte superior del cuerpo y buscan un accesorio que ocupe poco espacio.

También puede ser una opción para quienes entrenan en diferentes lugares. Su diseño es ligero y desmontable, por lo que el fabricante plantea utilizarlo en la casa, la oficina o durante viajes.

Una de las opiniones coincide con esa característica: un comprador cuenta que se lo regaló a su novio y destaca que le resulta práctico para viajar, además de señalar que percibe el producto como resistente.

Otra opinión indica que funciona para varios ejercicios, aunque vuelve a aparecer la misma limitación: solo hay dos niveles de resistencia.

Una alternativa para quienes no quieren llenar la casa de pesas

La principal ventaja del Twister está precisamente en su formato. En lugar de necesitar diferentes implementos para comenzar una rutina de fuerza, este accesorio concentra la resistencia en un mecanismo pequeño que puede guardarse y transportarse con facilidad.

Por 64.701 pesos, ofrece dos configuraciones de resistencia y está orientado a ejercicios de pecho, brazos y hombros.

No sustituye un gimnasio completo ni ofrece la variedad de cargas de un conjunto tradicional de pesas, pero puede tener sentido para quien prioriza portabilidad, poco espacio y una rutina sencilla de fuerza para la parte superior del cuerpo.

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