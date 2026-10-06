Por: EL PILON SA

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El reciente triunfo de la delegación de India en el Campeonato Mundial de Tejo, que se llevó a cabo en Colombia, ha causado revuelo en la opinión pública, especialmente porque la representación local, conocida como la delegación ‘cafetera’, estuvo cerca del título pero finalmente concluyó en segundo lugar. De acuerdo con la información sobre este certamen, organizado por ‘Tejo La Embajada’, participaron 18 países junto con sus respectivas misiones diplomáticas, convirtiéndose en un espacio de intercambio cultural y en una vitrina internacional de este deporte netamente colombiano.

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La embajada de India en Colombia, tras obtener la victoria, no tardó en manifestar su satisfacción y orgullo al señalar: "El tejo es el deporte nacional de Colombia, un juego tradicional en el que los participantes lanzan discos metálicos contra objetivos de arcilla que contienen pequeñas cargas explosivas, combinando destreza, precisión y celebración. Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo". Estas palabras enfatizan no solo la importancia de la competencia, sino también el significado simbólico del triunfo para una nación distinta a la anfitriona.

El objetivo principal de este torneo, más allá del resultado deportivo, radica en promover el intercambio cultural entre los países asistentes y exaltar la riqueza deportiva de Colombia ante el mundo. No obstante, el desenlace que dejó a la delegación colombiana sin el primer lugar volvió a ser motivo de comentarios y bromas, pues el tejo es considerado deporte nacional colombiano. Esto se reconoce oficialmente desde el año 2000, cuando fue declarado como tal por la Ley 613 de 2000, y fue posteriormente distinguido como patrimonio cultural inmaterial de la nación por la Ley 1947 de 2019, que además designó al municipio de Turmequé, Boyacá, como la cuna de esta disciplina.

A pesar de este reconocimiento legal y cultural, la delegación colombiana nunca ha conseguido la victoria en el campeonato organizado por ‘Tejo la Embajada’. Según la información, Perú se llevó el primer título en la edición de 2023. Suiza sorprendió al ganar en 2024, y seguidamente India logró coronarse como campeona en las ediciones de 2025 y 2026, consolidando su dominio en el torneo y dejando a Colombia sin poder romper el infortunio en su propio terreno.

¿Por qué nunca ha ganado Colombia el Campeonato Mundial de Tejo organizado por ‘Tejo La Embajada’?

A pesar de ser la cuna del tejo y de poseer reconocimiento cultural y legal como deporte nacional, la delegación colombiana no ha logrado conquistar el campeonato desde su inauguración. Según lo indicado, los títulos han sido repartidos entre Perú, Suiza y, recientemente, India, lo que sugiere que el torneo es sumamente competitivo y que el intercambio cultural puede ser una oportunidad para que delegaciones extranjeras destaquen en este deporte tradicional.

¿Qué significa que el tejo sea patrimonio cultural inmaterial de Colombia?

El título de patrimonio cultural inmaterial, otorgado por la Ley 1947 de 2019, implica que el tejo no solo es un deporte tradicional, sino un aspecto fundamental de la identidad y la cultura colombiana. Esta distinción resalta la importancia del tejo en las costumbres nacionales y avala su protección y promoción como parte del legado cultural del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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