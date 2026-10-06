Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá consolida su posición como referente en la protección de los animales gracias a iniciativas como la que lidera el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Según información suministrada por este organismo, la ciudadanía ahora cuenta con acceso gratuito a la biblioteca jurídica ‘Huella Normativa’, reconocida como una de las más completas de Colombia, al albergar más de 1.100 documentos relacionados con normativas, leyes y disposiciones sobre bienestar y protección de animales. De acuerdo con la información publicada por el IDPYBA, cualquier persona puede consultar este repositorio en línea, lo cual amplía significativamente el alcance y la disponibilidad de información para ciudadanos, autoridades e investigadores interesados en esta temática.

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La colección de ‘Huella Normativa’ no se limita solo al contexto bogotano. Incluye leyes, acuerdos, decretos y resoluciones que abordan la protección, inspección, vigilancia y bienestar de la fauna no solo en Bogotá, sino también en otros lugares de Colombia e incluso de diferentes países. Esta amplitud documental responde a una necesidad sentida en América Latina: la creciente complejidad y dispersión normativa en materia de derecho animal. Según el IDPYBA, el Banco Normativo de Protección y Bienestar Animal pretende convertirse en la plataforma digital de referencia al consolidar la información relevante y facilitar la consulta de materiales para quienes busquen incidir en la formulación de políticas públicas o fortalecer la defensa de los animales.

Dentro de los temas incorporados en la plataforma se encuentran la normativa vigente, marcos regulatorios, decisiones judiciales y jurisprudencia, conceptos jurídicos, interpretaciones legales, así como manuales, guías y documentos estratégicos. Además, se contemplan planes operativos y estudios que permiten comprender el estado actual y los desafíos en la protección animal. Toda esta estructura documental contribuye al desarrollo de las llamadas familias interespecie y refuerza el trabajo del Distrito Capital en la defensa de los derechos y bienestar de los animales.

El IDPYBA, a través de sus canales oficiales como su página web y redes sociales, invita a los ciudadanos a conocer más detalles sobre el funcionamiento de esta herramienta y a sumarse a las actividades y jornadas de bienestar animal que impulsa regularmente en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a la biblioteca jurídica y qué tipo de documentos se pueden consultar?

El acceso a la biblioteca jurídica ‘Huella Normativa’ se realiza en línea, a través del sitio web oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Allí, la ciudadanía puede consultar gratuitamente más de 1.100 documentos, entre los que se encuentran leyes, decretos, resoluciones, conceptos jurídicos, manuales y estudios enfocados en la protección y bienestar animal en Bogotá y otros contextos.

¿Para qué sirve el Banco Normativo de Protección Animal y qué significa “familias interespecie”?

El Banco Normativo de Protección y Bienestar Animal cumple la función de centralizar y organizar la normativa relacionada con el derecho animal, facilitando la consulta y el análisis jurídico tanto para ciudadanos como para autoridades y académicos. El término ‘familias interespecie’ hace referencia a los núcleos en los que humanos y animales conviven y se reconocen como miembros integrales del hogar, promoviendo relaciones de respeto y protección mutua, de acuerdo con el enfoque que impulsa el Distrito Capital y el IDPYBA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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